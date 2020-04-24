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В Минске задержали чёрных риелторов, которые обманывали инвалидов и пенсионеров. По какой схеме работали преступники?

24.04.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередные черные риелторы задержаны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руки оперативников попались двое мужчин, на счету которых как минимум 10 обманутых владельцев недвижимости.

В Минске задержали чёрных риелторов, которые обманывали инвалидов и пенсионеров. По какой схеме работали преступники?

Жертвами преступников становились социально незащищенные категории – инвалиды, одинокие пенсионеры, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни. Внимание фигурантов привлекали те, кто не оплачивал коммунальные платежи. После этого мужчины приходили к своим жертвам и предлагали продать жилье.

В Минске задержали чёрных риелторов, которые обманывали инвалидов и пенсионеров. По какой схеме работали преступники?

Сергей Ванагель, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Потерпевшим обещали приобрести жилье меньше стоимостью, а разницу положить на банковский счет. А разница в стоимости жилья в Минске и недвижимости за городом составляла порядка 10 или даже 30 тысяч долларов, которые лидеры преступной группы клали себе на банковский счет.

В Минске задержали чёрных риелторов, которые обманывали инвалидов и пенсионеров. По какой схеме работали преступники?

На данный момент возбуждены уголовные дела по четырем фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Люди в материале: Сергей Ванагель

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Очередные черные риелторы задержаны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В руки оперативников попались двое мужчин, на счету...
 
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