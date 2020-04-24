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Художественную выставку "Мы помним" в Бресте посвятили юбилею Победы

24.04.2020 22:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась художественная экспозиция "Мы помним", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Художественную выставку "Мы помним" в Бресте посвятили юбилею Победы

В силу известных обстоятельств культурное событие прошло без вернисажа. Хотя, безусловно, эта выставка достойна внимания. На ней представлены без преувеличения лучшие работы разных поколений брестских художников на военную тему. Экспозиция состоит из 57 произведений живописи и графики. Большая их половина хранится в музеях и личных коллекциях брестчан.

Особый интерес вызывают картины художников - участников и свидетелей войны: Ивана Фетисова, Эдуарда Куфко, Петра Данелии, Ивана Рудчика, Николая Чурабо, Николая Овчинникова. В одном ряду с ними стоят работы живописца Петра Дурчина и акварелиста Александра Алонцева. Творчество этих мастеров оставило яркий след в художественной летописи Великой Отечественной.

Экспозицию дополняют произведения современных художников - Игоря Романчука, Леонида Соловьева, Натальи Черноголовой, Александра Григорьева, Анастасии Фетисовой, Владислава Куфко, Леонида Волосюка. Их работы отмечены выразительными композиционными решениями, посвящены памяти о народном подвиге.

Обращают на себя внимание многочисленные холсты с изображениями Брестской крепости - героя. В этом нет ничего удивительного: в легендарной цитадели находили вдохновение все поколения здешних художников. Не случайно и на афише выставки размещена известная картина Тамары Денисовой с Холмскими воротами "Когда расцветает сирень".

С экспозицией "Мы помним" в главном выставочном зале Бреста можно ознакомиться до 24 мая.

 
Теги: Брест
 
 
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