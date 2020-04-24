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Художественную выставку "Мы помним" в Бресте посвятили юбилею Победы
24.04.2020 22:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась художественная экспозиция "Мы помним", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.
В силу известных обстоятельств культурное событие прошло без вернисажа. Хотя, безусловно, эта
Особый интерес вызывают картины художников - участников и свидетелей войны: Ивана Фетисова, Эдуарда Куфко, Петра Данелии, Ивана Рудчика, Николая Чурабо, Николая Овчинникова. В одном ряду с ними стоят работы живописца Петра Дурчина и акварелиста Александра Алонцева. Творчество этих мастеров оставило яркий след в художественной летописи Великой Отечественной.
Экспозицию дополняют произведения современных художников - Игоря Романчука, Леонида Соловьева, Натальи Черноголовой, Александра Григорьева, Анастасии Фетисовой, Владислава Куфко, Леонида Волосюка. Их работы отмечены выразительными композиционными решениями, посвящены памяти о народном подвиге.
Обращают на себя внимание многочисленные холсты с изображениями Брестской крепости - героя. В этом нет ничего удивительного: в легендарной цитадели находили вдохновение все поколения здешних художников. Не случайно и на афише выставки размещена известная картина Тамары Денисовой с Холмскими воротами "Когда расцветает сирень".
С экспозицией "Мы помним" в главном выставочном зале Бреста можно ознакомиться до 24 мая.
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В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась художественная экспозиция "Мы помним", посвященная 75-летию Победы в...
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