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Слуцкий городской пляж делают песчаным - ЖКХ

24.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий городской пляж делают песчаным - ЖКХ

В будущем купальном сезоне слутчане будут отдыхать на песчаном пляже. Работники жилищно-коммунального хозяйства в эти дни занимаются благоустройством прибрежной линии реки Случь. Об этом пишет МЛЫН.BY.

— В местах купания в районе 11 военного городка в этом году у нас появятся песчаные пляжи. Сейчас наши работники завозят песок и занимаются выравниванием прибрежной линии, — рассказала заместитель директора по идеологической работе КУП «Слуцкого ЖКХ» Елена Корженевская.

Ежегодно перед началом купального сезона коммунальники занимаются благоустройством пляжа. Сейчас идет очистка дна реки, наводится порядок на прилегающей территории, ремонтируются и красятся скамейки, спортивный инвентарь, лежаки.

Слуцкий городской пляж делают песчаным - ЖКХ

 
 
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В будущем купальном сезоне слутчане будут отдыхать на песчаном пляже. Работники жилищно-коммунального хозяйства в эти дни занимаются благоустройством прибрежной...
 
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