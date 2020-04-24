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На пути к Олимпиаде: как 14-летний Владислав Скачко достигает вершин в скейтбординге

24.04.2020 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На пути к Олимпиаде: как 14-летний Владислав Скачко достигает вершин в скейтбординге

Так как сейчас стало больше времени для тренировок, то и шансы попасть на главный старт четырехлетия увеличились. Попробовать себя в Играх готовятся и дебютанты. В их числе – белорусские скейтбордисты. Ещё в августе 2016-го этот вид спорта официально включили в олимпийскую программу. 

«Надежда белорусского скейтбординга» – так называют 14-летнего Владислава с говорящей фамилией Скачко. Юноша представляет страну на первом в истории чемпионате Европы по этому (уже официально) виду спорта. Попытка – и … мимо – в копилке Влада всего 11 баллов. Вторая – и ни одного падения! Это первый чистый прокат в квалификации. 

Несмотря на то, что наш юный спортсмен был одним из самых молодых участников, тогда по результатам первенства он вошел в тридцатку сильнейших в «стрите» со всего мира, набрав первые баллы олимпийского рейтинга. Спустя неделю – соревнования в Литве, и там в своей группе Владислав Скачко – лучший. Сейчас дома свои навыки юный спортсмен оттачивает с рассвета до заката. Для тренировок облюбовал отцовский гараж. 

Кирилл Скачко: «Каждый год у него минимум один, а то и два перелома. В 6-й клинике его уже отказываются принимать, обещали последний раз загипсовать целиком. Когда он начинал, это был дворовый обычный вид спорта, которым все дети занимались, мы и не думали, что это может перерасти в какой-то олимпийский вид спорта».

Как оказалось, зря! Чтобы попасть на Олимпиаду, для спортсмена важен каждый соревновательный этап. В зачет отбора идут очки, набранные за весь олимпийский цикл. А потому главное сейчас, считает Влад, – повторять трюки хоть по тысяче раз, падать, но подниматься – тогда точно получится. 

Критерии отбора на Олимпиаду довольно сложны. Каждый континент имеет квоту всего в три человека в дисциплине, причем в список попадают спортсмены с наивысшим рейтингом. А в топ-20 в скейтбординге лишь несколько европейцев. Но несмотря на такую жесткую конкуренцию, белорусы уверены – и у нас в свое время будут медали.

Главное, в погоне за медалями не забывать о массовом спорте. Вот и наши ребята, освоив любимую забаву калифорнийских серферов, для разнообразия пересаживаются на лонгборды. Отличие таких досок в размерах. Лонгборды крупнее и больше подходят для специально оборудованных трасс. Впрочем, встать на доску впервые не так-то просто. Главное, не забывать о защите.

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Так как сейчас стало больше времени для тренировок, то и шансы попасть на главный старт четырехлетия увеличились. Попробовать себя в Играх готовятся и дебютанты. В...
 
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