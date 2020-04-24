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Завершается сбор средств на новую книгу Василия Сарычева "В поисках утраченного времени" - прошлое Бреста в откровенных рассказах стариков

24.04.2020 22:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Седьмой том посвящен последнему месяцу оккупации 1944 года. Отдельные разделы посвящены окрестным пригородам Бреста (Тришин, Гузни, Шпановичи, Пугачево, Красный Двор), жизни вывезенных в Германию и наоборот, в Сибирь, быту и настроениям солдат вермахта и непосредственно боям за Брест.

Завершается сбор средств на новую книгу Василия Сарычева "В поисках утраченного времени" - прошлое Бреста в откровенных рассказах стариков

Подробно исследуется тема сопротивления - коммунистического подполья, Армии Крайовой и советской "партизанки". Изюминка на торте - жизненные истории солдата Победы Аркадия Бляхера и военнослужащего вермахта Эриха Зобирая, откровенно рассказанные ими автору. Книга почти вдвое толще предыдущих томов: автор постарался вместить все аспекты и хронологически завершить в своем проекте военный период жизни Бреста.

Завершается сбор средств на новую книгу Василия Сарычева "В поисках утраченного времени" - прошлое Бреста в откровенных рассказах стариков

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Теги: Брест
 
 
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  Седьмой том посвящен последнему месяцу оккупации 1944 года. Отдельные разделы посвящены окрестным пригородам Бреста (Тришин, Гузни, Шпановичи, Пугачево, Красный...
 
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