|
Завершается сбор средств на новую книгу Василия Сарычева "В поисках утраченного времени" - прошлое Бреста в откровенных рассказах стариков
24.04.2020 22:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Седьмой том посвящен последнему месяцу оккупации 1944 года. Отдельные разделы посвящены окрестным пригородам Бреста (Тришин, Гузни, Шпановичи, Пугачево, Красный Двор), жизни вывезенных в Германию и наоборот, в Сибирь, быту и настроениям солдат вермахта и непосредственно боям за Брест.
Подробно исследуется тема сопротивления - коммунистического подполья, Армии Крайовой и советской "партизанки". Изюминка на торте - жизненные истории солдата Победы Аркадия Бляхера и военнослужащего вермахта Эриха Зобирая, откровенно рассказанные ими автору. Книга почти вдвое толще предыдущих томов: автор постарался вместить все аспекты и хронологически завершить в своем проекте военный период жизни Бреста.
Хотите узнать подробности?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершается сбор средств на новую книгу Василия Сарычева "В поисках утраченного времени" - прошлое Бреста в откровенных рассказах стариков
Седьмой том посвящен последнему месяцу оккупации 1944 года. Отдельные разделы посвящены окрестным пригородам Бреста (Тришин, Гузни, Шпановичи, Пугачево, Красный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)