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Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?

24.04.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск делают чище и безопаснее ежедневно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?

Каждый вечер на улицы столицы выходят до 500 машин с дезинфицирующим раствором. Примерно столько же рабочих.

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Очищают не только дороги на центральных улицах и магистралях, но и остановки, скамейки, поручни и перила подземных переходов. Работают каждый вечер. На вооружении – специальное средство.

Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?

Николай Высоцкий, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Средство, которое мы применяем, содержит поверхностные активные вещества. Также это средство обладает дезинфицирующими свойствами, оно согласовано с санэпидемстанцией. За сутки в разрезе предприятий на дезинфекцию проезжей части, тротуаров уходит порядка 4 000 литров. Это непосредственно самого средства. И на павильоны, остановки, скамейки, поручни порядка 1 000 литров.

Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?

Люди в материале: Николай Высоцкий

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск делают чище и безопаснее ежедневно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Каждый вечер на улицы столицы выходят до 500 машин...
 
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