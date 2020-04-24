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Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск делают чище и безопаснее ежедневно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Каждый вечер на улицы столицы выходят до 500 машин с дезинфицирующим раствором. Примерно столько же рабочих.
Очищают не только дороги на центральных улицах и магистралях, но и остановки, скамейки, поручни и перила подземных переходов. Работают каждый вечер. На вооружении – специальное средство.
Николай Высоцкий, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
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Новости Беларуси. Минск делают чище и безопаснее ежедневно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Каждый вечер на улицы столицы выходят до 500 машин...
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