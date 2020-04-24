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«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок

24.04.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все больше организаций Минской области присоединяются к инициативе по пошиву медицинских масок для врачей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе и учреждения образования.

«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок

Так, учащиеся Копыльского колледжа тоже решили помочь медикам районной больницы. Вклад колледжа значительный: уже сшили и передали более 3 000 масок.

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски

«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок

Колледж готовит специалистов и для швейных предприятий, поэтому для учащихся это дополнительная практика. Идейные вдохновители такой акции – специалисты производственной мастерской колледжа. В свободное от учебы и работы время педагоги и ученики шьют маски, которые затем безвозмездно передают медикам.

О благотворительной инициативе – в видеоматериале Ольги Шерстневой.

«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок

Люди в материале: Ольга Шерстнева

 
 
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Новости Беларуси. Все больше организаций Минской области присоединяются к инициативе по пошиву медицинских масок для врачей, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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