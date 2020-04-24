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Сотрудники ГАИ будут дежурить вблизи кладбищ во время Радуницы

25.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чтобы избежать пробок и массового скопления людей, сотрудники ГАИ будут регулировать дороги вблизи кладбищ и обеспечат достаточное количество парковочных мест для автомобилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники ГАИ будут дежурить вблизи кладбищ во время Радуницы

Также возможны изменения в организации движения на автодорогах, прилегающих к местам захоронений. Автолюбителям рекомендуют заранее планировать маршрут и время поездок. А лучше выбрать другое время для посещения кладбища.

Сотрудники ГАИ будут дежурить вблизи кладбищ во время Радуницы

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Новости Беларуси. Чтобы избежать пробок и массового скопления людей, сотрудники ГАИ будут регулировать дороги вблизи кладбищ и обеспечат достаточное количество...
 
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