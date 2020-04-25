Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

Источник материала: Полымя





Друзья! Редакция газеты «Полымя», Кореличская РО РОО «Белая Русь» и Кореличский районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» отобрали участников фотоконкурса «Мое весеннее солнышко». Теперь, с 25 апреля по 10 мая 2020 года, на сайте газеты «Полымя» идет народное голосование. Присоединяйтесь!

Друзья, вместе выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»! Ева МЕДВЕДЕВА

Яна БОГДАНОВИЧ

Ксения ЛАПУТЬ

Андрей ТАВЛУЙ

Есения ИВАНЧИК

Николь ХАУСТА

Мария ПОЛУЯН

Вероника РОМЕЙКО

Лия МЕЛЕШКО

Валерия УТИНА

Алина ВОЛЫНЕЦ

Дарья МОКАТ

Илья ЯШКОВ

Владислав АДАМЦЕВИЧ

Арина МАНКЕВИЧ

Матвей ТУРКО

Мария СВИНЦОВА

Матвей КОХАН

Максим МАЗУР

Иван БУЙ

Влад ШТАПЕНКО

Даниил КЛИНЦЕВИЧ

Дарья и Марьяна ГЕРМАНЮК

Любовь КАРОЛЬ

Полина БЕЗУШКО

Александра БУСЬКО просмотреть результаты

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💛 НАШИ УЧАСТНИКИ

💚 Ева МЕДВЕДЕВА, 3 года

«Пусть жизнь приносит людям счастье — в моей душе любви весна». Александр Блок





💚 Яна БОГДАНОВИЧ, 5 лет





💚 Ксения ЛАПУТЬ, 5 лет





💚 Андрей ТАВЛУЙ, 3 года





💚 Есения ИВАНЧИК, 4 года





💚 Николь ХАУСТА, 3 года

«Лучший способ сделать ребенка хорошим — это сделать его счастливым». Оскар Уайльд





💚 Мария ПОЛУЯН, 4 года

💚 Вероника РОМЕЙКО, 3 года

«Дети — живые цветы земли». М. Горький

💚 Лия МЕЛЕШКО, 9 лет

«В любой ситуации всегда улыбайтесь».

💚 Валерия УТИНА, 6 лет

«Улыбается ротик, улыбаются глазки,

Я не просто принцесса, я принцесса из сказки!»

💚 Алина ВОЛЫНЕЦ

«Весенние цветочки и солнышко-дочка!»





💚 Дарья МОКАТ, 7 лет

«Вся радость жизни умещается в улыбке ребенка!»





💚 Илья ЯШКОВ, почти 2 годика

«Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь»





💚 Владислав АДАМЦЕВИЧ, на фото — 1,5 годика





💚 Арина МАНКЕВИЧ, 2,5 года

«Ох, ну как же я люблю на травке поваляться.

В небо взор я отведу, буду любоваться,

Как облака и тучки летят по небу синему.

Но не тут-то было, я совсем забыла,

Что нужно мне скорей бежать, деду сено собирать.

Я с улыбкой побегу и дедуле помогу!»





💚 Матвей ТУРКО, 2,8 года

«Вот оно — одуванчиковое настроение»





💚 Мария СВИНЦОВА, 1 год и 7 месяцев

«Навстречу весне»

💚 Матвей КОХАН, 3 года

«Весной хочется жить, творить, мечтать, улыбаться и цвести!»

💚 Максим МАЗУР, 2 года и 7 месяцев

💚 Иван БУЙ, 2 года 9 месяцев

«Мамино солнышко»





💚 Влад ШТАПЕНКО, 3 года

«Ребенок — это вечный двигатель, а еще дрыгатель, прыгатель, скакатель, кусатель, обниматель и крепко целователь!»





💚 Даниил КЛИНЦЕВИЧ, 7 лет

«Весенняя рыбалка»





💚 Дарья (4 года) и Марьяна (1 год 3 месяца) ГЕРМАНЮК

«Две сестрички — словно птички! Девочки — конфеточки!»





💚 Любовь КАРОЛЬ, на фото — 1 год 9 месяцев

«Без детей нельзя было бы так любить человечество». Ф. Достоевский





💚 Полина БЕЗУШКО, 7 лет





💚 Александра БУСЬКО, 3 года

«Навстречу весне!»





🌞📸 ПРАВИЛА КОНКУРСА

1. В конкурсе принимают участие весенние фотографии детей.

2. Каждый участник может отправить на конкурс только одну заявку на электронный адрес polymia@mail.grodno.by.

💛 3. Требования к фотографии:

4. Возраст ребенка на фото: до 10 лет.

5. Фотография должна иметь название, отличающееся от названия конкурса.

💛 6. На конкурс не принимаются:

а) фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие,

б) фотографии, не подходящие по условиям конкурса,

в) фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого сайта, название фотостудии или иной текст,

ж) неэстетические, противоречащие нормам морали снимки.

⏰ 6. Конкурс проходит в 5 этапов.

1. Прием заявок: 25.03.2020 — 24.04.2020.

2. Публикация фотографий: по мере поступления заявок.

3. Народное голосование, выбор лидера (одного) зрительских симпатий: 25.04.2020 — 10.05.2020.

4. Работа жюри (организаторов конкурса), выбор трех призовых фотографий: 25.04.2020 — 10.05.2020.

5. Объявление итогов: 11.05.2020.

6. В течение 2 рабочих дней отправитель заявки получит на свой e-mail сообщение о том, принята заявка на конкурс или нет.

7. Администрация портала имеет право запросить подтверждение авторства снимка. Если участник не предоставит необходимую информацию в течение 2 рабочих дней, заявка может быть отклонена.

8. Победители награждаются призами от организаторов. Если победитель не откликается в течение месяца после оглашения итогов конкурса, то позднее выдача приза не гарантируется.

9. После завершения конкурса фотографии участников остаются на сайте.

10. Отправляя фотографию, Вы тем самым соглашаетесь с данными правилами, а также:

подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и если возникнут проблемы с соблюдением авторских прав на присланное изображение, то обязуетесь разрешать их самостоятельно.