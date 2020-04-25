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Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

25.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

Друзья! Редакция газеты «Полымя», Кореличская РО РОО «Белая Русь» и Кореличский районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» отобрали участников фотоконкурса «Мое весеннее солнышко». Теперь, с 25 апреля по 10 мая 2020 года, на сайте газеты «Полымя» идет народное голосование. Присоединяйтесь!

Друзья, вместе выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»!

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Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко» Загрузка ...
💛 НАШИ УЧАСТНИКИ
💚 Ева МЕДВЕДЕВА, 3 года

«Пусть жизнь приносит людям счастье — в моей душе любви весна». Александр Блок

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Яна БОГДАНОВИЧ, 5 лет

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Ксения ЛАПУТЬ, 5 лет

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Андрей ТАВЛУЙ, 3 года

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Есения ИВАНЧИК, 4 года

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Николь ХАУСТА, 3 года

«Лучший способ сделать ребенка хорошим — это сделать его счастливым». Оскар Уайльд

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Мария ПОЛУЯН, 4  года

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Вероника РОМЕЙКО, 3  года

«Дети — живые цветы земли». М. Горький 

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Лия МЕЛЕШКО, 9  лет

«В любой ситуации всегда улыбайтесь».

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Валерия УТИНА, 6  лет

«Улыбается ротик, улыбаются глазки,
Я не просто принцесса, я принцесса из сказки!»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Алина ВОЛЫНЕЦ

«Весенние цветочки и солнышко-дочка!»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Дарья МОКАТ, 7 лет

«Вся радость жизни умещается в улыбке ребенка!»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Илья ЯШКОВ, почти 2 годика

«Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Владислав АДАМЦЕВИЧ, на фото — 1,5 годика

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Арина МАНКЕВИЧ, 2,5 года

«Ох, ну как же я люблю на травке поваляться.
В небо взор я отведу, буду любоваться,
Как облака и тучки летят по небу синему.
Но не тут-то было, я совсем забыла,
Что нужно мне скорей бежать, деду сено собирать.
Я с улыбкой побегу и дедуле помогу!»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Матвей ТУРКО, 2,8 года

«Вот оно — одуванчиковое настроение»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Мария СВИНЦОВА, 1 год и 7 месяцев

 «Навстречу весне»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Матвей КОХАН, 3 года

«Весной хочется жить, творить, мечтать, улыбаться и цвести!»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Максим МАЗУР, 2 года и 7 месяцев

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Иван БУЙ, 2 года 9 месяцев

«Мамино солнышко»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Влад ШТАПЕНКО, 3 года

«Ребенок — это вечный двигатель, а еще дрыгатель, прыгатель, скакатель, кусатель, обниматель и крепко целователь!»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Даниил КЛИНЦЕВИЧ, 7 лет

«Весенняя рыбалка»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Дарья (4 года) и Марьяна (1 год 3 месяца) ГЕРМАНЮК

«Две сестрички — словно птички! Девочки — конфеточки!»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Любовь КАРОЛЬ, на фото — 1 год 9 месяцев

«Без детей нельзя было бы так любить человечество». Ф. Достоевский

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Полина БЕЗУШКО, 7 лет

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

💚 Александра БУСЬКО, 3 года

«Навстречу весне!»

Идет народное голосование! Вместе с газетой «Полымя» выбираем победителя фотоконкурса «Мое весеннее солнышко»

🌞📸 ПРАВИЛА КОНКУРСА

1. В конкурсе принимают участие весенние фотографии детей.

2. Каждый участник может отправить на конкурс только одну заявку на электронный адрес polymia@mail.grodno.by.

💛 3. Требования к фотографии:

4. Возраст ребенка на фото: до 10 лет.

5. Фотография должна иметь название, отличающееся от названия конкурса.

💛 6. На конкурс не принимаются:

а) фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие,

б) фотографии, не подходящие по условиям конкурса,

в) фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого сайта, название фотостудии или иной текст,

ж) неэстетические, противоречащие нормам морали снимки.

⏰ 6. Конкурс проходит в 5 этапов.

1. Прием заявок: 25.03.2020 — 24.04.2020.

2. Публикация фотографий: по мере поступления заявок.

3. Народное голосование, выбор лидера (одного) зрительских симпатий: 25.04.2020 — 10.05.2020.

4. Работа жюри (организаторов конкурса), выбор трех призовых фотографий: 25.04.2020 — 10.05.2020.

5. Объявление итогов: 11.05.2020.

6. В течение 2 рабочих дней отправитель заявки получит на свой e-mail сообщение о том, принята заявка на конкурс или нет.

7. Администрация портала имеет право запросить подтверждение авторства снимка. Если участник не предоставит необходимую информацию в течение 2 рабочих дней, заявка может быть отклонена.

8. Победители награждаются призами от организаторов. Если победитель не откликается в течение месяца после оглашения итогов конкурса, то позднее выдача приза не гарантируется.

9. После завершения конкурса фотографии участников остаются на сайте.

10. Отправляя фотографию, Вы тем самым соглашаетесь с данными правилами, а также:

подтверждаете, что права на нее принадлежат Вам, и если возникнут проблемы с соблюдением авторских прав на присланное изображение, то обязуетесь разрешать их самостоятельно.

 
 
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