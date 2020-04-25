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С короткой стрижкой и в полупрозрачном боди: Моника Белуччи снялась для обложки журнала
Источник материала: ОНТ
Моника Белуччи сменила имидж и снялась для обложки глянцевого журнала Figaro.
55-летняя итальянская актриса не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз она коротко постриглась и надела прозрачное боди. Все привыкли видеть Монику с аккуратными локонами, в черных элегантных нарядах, а здесь звезда решилась на кардинальную смену образа. Визажисты сделали ставку на натуральность итальянской звезды. Нюдовый макияж идеально подчеркнул природную красоту артистки.
«Желаю всем быть в безопасности и надеяться на здоровое будущее всего мира в ближайшее время», — написала Моника под в Instagram.
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Моника Белуччи сменила имидж и снялась для обложки глянцевого журнала Figaro. 55-летняя итальянская актриса не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз она...
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