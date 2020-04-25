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Прогноз по валютам: как поведут себя доллар и евро после Радоницы
Источник материала: Myfin
– Несмотря на то, что неделя началась с беспрецедентного события – падения стоимости майских фьючерсов на нефть марки WTI до минус 40 долларов за баррель, эту неделю внешние и внутренний рынки закончили достаточно спокойно.
Если говорить о внешних рынках, надо отметить рост доллара. Пара евро/доллар снизилась с 1,0830 до 1,0750, или на 0,8%.
Также на фоне снижения нефтяных цен снизился и российский рубль.
Доллар за неделю подорожал с 74 до 74,7 российского рубля, или на 1%. Евро подорожал с 80,2 российского рубля до 80,3, или на 0,2%.
На белорусском валютном рынке подорожал только доллар. Евро и российский рубль подешевели. Доллар за неделю вырос на 0,74%, евро снизился на 0,07%, а российский рубль подешевел на 0,23%.
В результате после двух недель снижения валютная корзина выросла на 0,09% за счет роста курса доллара.
На очередной неделе доллар может продолжить укрепляться на мировых рынках. Значит, он имеет все шансы вырасти и по отношению к белорусскому рублю.
К концу недели
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Источник: Myfin.by
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