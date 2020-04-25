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Прогноз по валютам: как поведут себя доллар и евро после Радоницы

25.04.2020 06:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– Несмотря на то, что неделя началась с беспрецедентного события – падения стоимости майских фьючерсов на нефть марки WTI до минус 40 долларов за баррель, эту неделю внешние и внутренний рынки закончили достаточно спокойно.

Если говорить о внешних рынках, надо отметить рост доллара. Пара евро/доллар снизилась с 1,0830 до 1,0750, или на 0,8%.

Также на фоне снижения нефтяных цен снизился и российский рубль.

Доллар за неделю подорожал с 74 до 74,7 российского рубля, или на 1%. Евро подорожал с 80,2 российского рубля до 80,3, или на 0,2%.

На белорусском валютном рынке подорожал только доллар. Евро и российский рубль подешевели. Доллар за неделю вырос на 0,74%, евро снизился на 0,07%, а российский рубль подешевел на 0,23%.


Фото: Myfin.by

В результате после двух недель снижения валютная корзина выросла на 0,09% за счет роста курса доллара.

На очередной неделе доллар может продолжить укрепляться на мировых рынках. Значит, он имеет все шансы вырасти и по отношению к белорусскому рублю.

К концу недели доллар может подняться до 2,48 белорусского рубля. Евро останется вблизи 2,65 белорусского рубля. А российский рубль может снизиться до 3,29 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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