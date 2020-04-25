25 апреля — Всемирный день борьбы с малярией. Все о заболевании — от этиологии до лечения и профилактики

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МАЛЯРИЯ — распространенное опасное для жизни заболевание, встречающееся во многих тропических и субтропических районах. В настоящее время риск передачи малярии существует в 91 стране и территории, которые ежегодно посещают более 125 миллионов путешественников из других стран. По сообщениям, по возвращении домой малярией заболевают более 10 000 человек.

По оценкам, в 2018 г. во всем мире малярией заболело 228 миллионов человек (95%).Почти 85% глобального бремени малярии приходится на 19 стран Африки к югу от Сахары и Индию. Более половины всех случаев заболевания малярией в мире произошло в шести странах: Нигерии (25%), Демократической Республике Конго (12%), Уганде (5%), Кот-д’Ивуаре, Мозамбике и Нигере (по 4%).

ЭТИОЛОГИЯ. Возбудители малярии— простейшие рода Plasmodium. У человека болезнь вызывают пять видов плазмодиев: P. Falciparum(50%), P. Malariae (6%), P. Ovale(1%), P. Vivax (43%) и P. Knowlesi(возможно заражение человека). Наиболее распространенными из них являются P. falciparum и P. vivax, а самым опасным — P. falciparum, с которым связана наиболее высокая доля осложнений и смертности.

Plasmodiumfalciparum является наиболее распространенным малярийным паразитом в Африканском регионе, где на его долю в 2018 г. пришлось 99,7% оценочного числа случаев заболевания малярией.На глобальном уровне 53% всех случаев заболевания малярией, вызванных P. vivax, приходится на Регион Юго-Восточной Азии , причем большинство случаев регистрируется в Индии (47%). P. vivax является преобладающим паразитом в Регионе стран Америки, где он вызывает 75% случаев заболевания малярией.

Переносчиками возбудителей малярии являются кровососущие комары рода Anopheles, которые широко распространены в мире. Сами по себе комары не содержат возбудителей малярии, чтобы стать малярийными, они должны напиться крови человека, больного малярией. Наличие или отсутствие возбудителя малярии никак не сказывается на внешнем виде или поведении комара, поэтому различить зараженных комаров без специального анализа невозможно. После того как комар напился крови больного человека, должно пройти время, чтобы малярийный плазмодий прошел определенные стадии развития и комар стал заразным (обычно 15-20 дней). На скорость развития малярийных плазмодиев в организме комара влияет множество факторов, главный из которых − это температура воздуха.

КЛИНИКА. Малярия — острое инфекционное заболевание, проявляющееся лихорадкой, анемией и увеличением селезенки, с инкубационным периодом 7 суток и более.

Существует 4 вида малярии: тропическая, трехдневная, четырехдневная и овале-малярия. Раннее проявление различных видов малярии практически ничем не отличаются. Начало заболевания похоже на другие болезни бактериальной и вирусной природы (ОРВИ, пневмония, гепатит и др.). В начале заболевания отмечается повышение температуры, озноб, головная боль, боли в мышцах, тошнота, увеличение печени и селезенки. Три вида малярии (3-дневная, 4-дневная и «овале») являются доброкачественными инфекциями и почти никогда не вызывают летального исхода, в то время как тропическая малярия (вызывает вид P. falciparum) при позднем и неадекватном лечении практически всегда ведет к тяжелым осложнениям и гибели больного.

Риск тяжелой формы малярии особенно высок у детей раннего возраста, беременных женщин, пациентов с иммунодефицитом и пожилых людей.

Таким образом, малярию следует подозревать во всех случаях, когда лихорадка появляется через неделю или в течение 3 месяцев после возвращения из страны, в которой имеется риск заражения малярией.У путешественников, у кого малярия развивается после возвращения в страну, в которой эта болезнь отсутствует, сталкиваются с особыми проблемами: из-за очень низкой встречаемости заболевания, диагноз может быть поставлен поздно, что приводит к развитию тяжелых форм болезни с осложнениями и, следовательно, высокой летальности.





ИММУНИТЕТ при малярии является нестерильным, ненапряженным, видо- и штаммоспецифичным. Во время сезона передачи инфекции в странах, эндемичных по малярии, ею могут заразиться все не имеющие иммунитета путешественники, которые подвергаются укусам комаров, особенно в ночное время суток. К группе риска относятся и путешественники, полностью или частично утратившие иммунитет в результате пребывания в странах/районах, в которых нет малярии, в течение 6 месяцев и более. Особенно высок риск у детей, переехавших в страны или районы, где отсутствует малярия.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Несмотря на развитие серологических методов диагностики малярии, основным и решающим продолжает оставаться микроскопическое исследование мазка периферической крови. Исследование толстой капли и мазка крови должно стать «золотым стандартом» врача любой специальности, если лихорадка появилась у пациента из группы риска. Мазки должны быть приготовлены сразу при малейшем подозрении на малярию и повторно (в пределах 6–12 часов с частотой 1 мазок в час), если первые негативны, а подозрение остается.

ЛЕЧЕНИЕ. Современные подходы к лечению неосложненной тропической малярии определены ВОЗ (Guidelinesforthetreatmentofmalaria, 2010) инаправлены на использование комбинированных препаратов. Если пациент принимал противомалярийные препаратыдля профилактики, то их не следует использовать для лечения.

САМОЛЕЧЕНИЕ. При невозможности обратиться за медицинской помощью в течение 24 часов от начала симптомов, возможных при малярии, можно начинать самолечение. Препараты для такого режима терапии определяются врачом-специалистом еще до отправления в малярийную зону в каждом случае индивидуально. Препараты для самолечения такие люди должны всегда носить с собой. Все инструкции по применению лекарств и другим действиям должны быть даны специалистом, лучше в письменном виде. При первой же возможности необходимо обратиться к врачу после начала самолечения.

ПРОФИЛАКТИКА. Путешественники должны знать пять принципов профилактики малярии:

** Знать о риске, инкубационном периоде, возможности позднего начала и основных симптомах болезни.

** Избегать укусов комаров, особенно между вечерними и предрассветными сумерками.

** При необходимости регулярно принимать противомалярийные средства (химиопрофилактику), чтобы предупредить заболевание.

** Немедленно обращаться за медицинской помощью с целью обследования и лечения, если лихорадка началась через 1 неделю или более после въезда в эндемичный по малярии район или в течение 3 месяцев (изредка позже) после выезда из него.

** Избегать мероприятий на открытом воздухе в местах размножения комаров (болота, болотистая местность), особенно поздно вечером и ночью.





ХИМИОПРОФИЛАКТИКА. В первую очередь необходимоосознать, что нет и не может быть режима химиопрофилактики, которыйбы гарантировал абсолютную защиту. Но правильно подобранный режимприема препаратов предотвращает тяжелый вариант малярии.Лекарственные препараты, применяемые для химиопрофилактикималярии, препятствуют не заражению человека, а размножению паразитов в эритроцитах после завершения цикла развития плазмодиев в гепатоцитах, блокируя появление клиники.Прием антималярийных препаратов начинают за 1 день – 2 недели до отъезда в малярийную зону, чтобы в случае появления нежелательных побочных эффектов можно было посоветоваться со специалистом.

ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА. Репелленты для насекомых представляют собой средства, наносимые на кожу или одежду для предотвращения контакта человека и переносчика. Активная составляющая репеллента отпугивает насекомых, но не убивает их. Средства следует наносить в период, когда насекомые активны. Наносите репеллент осторожно, избегая контакта со слизистыми оболочками. Не распыляйте на лицо, веки и губы, на чувствительные или поврежденные участки кожи, в область глубоких кожных складок. После использования средства мойте руки. Повторная обработка может требоваться каждые 3–4 часа, особенно в жарком и влажном климате, где человек обильно потеет.

Противомоскитные сетки — прекрасное средство индивидуальной защиты во время сна. Сетки могут использоваться как с инсектицидной обработкой, так и без нее. Сетки должны быть прочными, а ячейки — не превышать 1,5 мм. В 2018 г. производителями было поставлено около 197 миллионов обработанных инсектицидом противомоскитных сеток, при этом более 87% из них было направлено в страны Африки к югу от Сахары.

Противомоскитная спираль — наиболее известный вид инсектицидных испарителей, обычно содержит в качестве активного вещества синтетический пиретроид. Существуют испарители работающие от батареек и от электричества. При необходимости эти приборы можно использовать и в дневное время.

Аэрозольные спреи предназначены для уничтожения летающих насекомых и эффективны для их быстрой нейтрализации и уничтожения. Закрытые помещения для сна необходимо обрабатывать до отхода ко сну. Рекомендуется сочетать его с использованием испарительного прибора или москитной сетки.

Защитная одежда может помочь в период активности переносчиков. При этом важное значение имеет толщина материала. Репелленты, наносимые на одежду, действуют дольше, чем на коже. Необходимо защищать ноги, надевая закрытую обувь и заправляя длинные брюки в носки. Туристам в палаточных лагерях необходимо сочетать использование противомоскитных репеллентов и сеток.

ПЛАНЫ ВОЗ. Глобальная программа ВОЗ по борьбе против малярии отвечает за координацию глобальной деятельности ВОЗ по борьбе с малярией и ее ликвидации. В своей работе ВОЗ руководствуется «Глобальной технической стратегией борьбы с малярией на 2016-2030 гг.» (ГТС), принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2015 г.

В стратегии поставлены смелые, но достижимые целевые показатели на 2030 г.:

** Сокращение числа новых случаев малярии по меньшей мере на 90%;

** Сокращение показателей смертности от малярии по меньшей мере на 90%;

** Ликвидация малярии по меньшей мере в 35 странах;

** Предотвращение повторного появления малярии во всех странах, свободных от этого заболевания.

Поэтому глобальная программа ВОЗ по борьбе против малярии работает с экспертами для сбора фактических данных о болезни и выработки глобальной политики в области борьбы с ней. Рекомендации организации являются основой для работы национальных программ, связанных с этой болезнью. А во Всемирный день борьбы против малярии предоставляется возможность подчеркнуть необходимость постоянных инвестиций и устойчивой политической приверженности для профилактики малярии и борьбы с ней.

В рамках Дня проводятся разные мероприятия, посвященные каждый год определенной теме и направленные на профилактику распространения болезни. Страны в эндемичных районах получают возможность поделиться опытом и поддержать друг друга в своих усилиях; научно-исследовательские и учебные институты — привлечь внимание специалистов и широкой общественности к своим научным достижениям; международные партнеры, компании и фонды — поразмыслить о том, как можно расширить масштабы проведения эффективных мероприятий.

Екатерина ЛОЖЕЧНИК,

врач общей практики УЗ «Кореличская ЦРБ»