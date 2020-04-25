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Девушка с разноцветными ресницами и волосами покоряет своей внешностью. И такая красота не стоила ей ни копейки

25.04.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользовательница сайта Reddit опубликовала фото с собой, на которых видна особенность ее внешности — разного цвета ресницы и волосы, и восхищению людей нет конца. По словам девушки, это не результат бьюти-экспериментов, а врожденная особенность, рассказывает Medialeaks.ru


«Мои волосы и ресницы естественным образом разделены на блонд и темно-каштановый"/ Фото: reddit

Людей заинтересовал пост, и они пришли в комментарии, чтобы подробнее узнать об этой черте внешности девушки.

Также у девушки спросили, как именно переходит светлый цвет в темный у нее на голове. Она специально сфотографировала свои волосы сзади и объяснила, как выглядит переход.

Один пользователь спросил, почему эта уникальность не распространяется на брови. Девушка ответила, что для фото она просто закрасила одну из бровей, но без макияжа они тоже различаются по цвету.

My hair and eyelashes are naturally split into blonde and brunette from r/mildlyinteresting

Фото: reddit

Поэтому она специально красит брови, чтобы немного разбавить остальной цветовой контраст.

Автор поста пояснила, что дело в генетике.

— По-видимому, это называется мозаицизм и имеет какое-то отношение к хромосомам. Студентка-биолог когда-то мне это объяснила, но я не могу вспомнить точно, что она рассказала! Она добавила, что по этой же причине у кошек бывает разный окрас, — поделилась она тем, что знала.

Благодаря посту выяснилось, что она не единственная обладает такой специфичной внешностью. Несколько людей описали и схожее черты.

— У меня тоже есть такая особенность! За исключением того, что у меня каштановые волосы с вкраплением рыжих. Это выглядит довольно круто, — поделилась пользовательница Reddit.

 
 
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Пользовательница сайта Reddit опубликовала фото с собой, на которых видна особенность ее внешности - разного цвета ресницы и волосы, и восхищению людей нет конца.
 
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