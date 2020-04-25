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Девушка с разноцветными ресницами и волосами покоряет своей внешностью. И такая красота не стоила ей ни копейки
Источник материала: Tut.by
Пользовательница сайта Reddit опубликовала фото с собой, на которых видна особенность ее внешности — разного цвета ресницы и волосы, и восхищению людей нет конца. По словам девушки, это не результат бьюти-экспериментов, а врожденная особенность,
Людей заинтересовал пост, и они пришли в комментарии, чтобы подробнее узнать об этой черте внешности девушки.
Также у девушки спросили, как именно переходит светлый цвет в темный у нее на голове. Она специально сфотографировала свои волосы сзади и объяснила, как выглядит переход.
Один пользователь спросил, почему эта уникальность не распространяется на брови. Девушка
Поэтому она специально красит брови, чтобы немного разбавить остальной цветовой контраст.
Автор поста пояснила, что дело в генетике.
— По-видимому, это называется мозаицизм и имеет какое-то отношение к хромосомам. Студентка-биолог когда-то мне это объяснила, но я не могу вспомнить точно, что она рассказала! Она добавила, что по этой же причине у кошек бывает разный окрас, — поделилась она тем, что знала.
Благодаря посту выяснилось, что она не единственная обладает такой специфичной внешностью. Несколько людей описали и схожее черты.
— У меня тоже есть такая особенность! За исключением того, что у меня каштановые волосы с вкраплением рыжих. Это выглядит довольно круто, — поделилась пользовательница Reddit.
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Девушка с разноцветными ресницами и волосами покоряет своей внешностью. И такая красота не стоила ей ни копейки
Пользовательница сайта Reddit опубликовала фото с собой, на которых видна особенность ее внешности - разного цвета ресницы и волосы, и восхищению людей нет конца.
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