Девушка с разноцветными ресницами и волосами покоряет своей внешностью. И такая красота не стоила ей ни копейки

Источник материала: Tut.by

Пользовательница сайта Reddit опубликовала фото с собой, на которых видна особенность ее внешности — разного цвета ресницы и волосы, и восхищению людей нет конца. По словам девушки, это не результат бьюти-экспериментов, а врожденная особенность, рассказывает Medialeaks .ru



«Мои волосы и ресницы естественным образом разделены на блонд и темно-каштановый"/ Фото: reddit

Людей заинтересовал пост, и они пришли в комментарии, чтобы подробнее узнать об этой черте внешности девушки.

Также у девушки спросили, как именно переходит светлый цвет в темный у нее на голове. Она специально сфотографировала свои волосы сзади и объяснила, как выглядит переход.

Один пользователь спросил, почему эта уникальность не распространяется на брови. Девушка ответила , что для фото она просто закрасила одну из бровей, но без макияжа они тоже различаются по цвету.



Фото: reddit

Поэтому она специально красит брови, чтобы немного разбавить остальной цветовой контраст.

Автор поста пояснила, что дело в генетике.

— По-видимому, это называется мозаицизм и имеет какое-то отношение к хромосомам. Студентка-биолог когда-то мне это объяснила, но я не могу вспомнить точно, что она рассказала! Она добавила, что по этой же причине у кошек бывает разный окрас, — поделилась она тем, что знала.

Благодаря посту выяснилось, что она не единственная обладает такой специфичной внешностью. Несколько людей описали и схожее черты.

— У меня тоже есть такая особенность! За исключением того, что у меня каштановые волосы с вкраплением рыжих. Это выглядит довольно круто, — поделилась пользовательница Reddit.