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Стационарные и амбулаторные медучреждения будут работать в выходные и праздничные дни
Источник материала: Партизан
Стационарные и амбулаторные медицинские учреждения будут работать все четыре дня в течение длинных выходных и вплоть до 10 мая.
Об этом 24 апреля на брифинге заявила замминистра здравоохранения Елена Богдан,
В связи с этим при появлении первых признаков заболевания белорусов настоятельно просят обращаться за медпомощью, не откладывая это до среды.
– Помните, что мы остаемся на работе ради вас, – отметила Е. Богдан.
Уточняется, что в таком же режиме учреждения здравоохранения будут работать и в период с 1 по 3 мая.
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Стационарные и амбулаторные медицинские учреждения будут работать все четыре дня в течение длинных выходных и вплоть до 10 мая.
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