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Стационарные и амбулаторные медучреждения будут работать в выходные и праздничные дни

25.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стационарные и амбулаторные медицинские учреждения будут работать все четыре дня в течение длинных выходных и вплоть до 10 мая.

 Об этом 24 апреля на брифинге заявила замминистра здравоохранения Елена Богдан, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В связи с этим при появлении первых признаков заболевания белорусов настоятельно просят обращаться за медпомощью, не откладывая это до среды.

– Помните, что мы остаемся на работе ради вас, – отметила Е. Богдан.

Уточняется, что в таком же режиме учреждения здравоохранения будут работать и в период с 1 по 3 мая.
 
Теги: Минск
 
 
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Стационарные и амбулаторные медицинские учреждения будут работать все четыре дня в течение длинных выходных и вплоть до 10 мая.
 
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