Стационарные и амбулаторные медучреждения будут работать в выходные и праздничные дни

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Об этом 24 апреля на брифинге заявила замминистра здравоохранения Елена Богдан,корреспондент агентства «Минск-Новости».





В связи с этим при появлении первых признаков заболевания белорусов настоятельно просят обращаться за медпомощью, не откладывая это до среды.





– Помните, что мы остаемся на работе ради вас, – отметила Е. Богдан.





Уточняется, что в таком же режиме учреждения здравоохранения будут работать и в период с 1 по 3 мая.



