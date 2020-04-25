Под Вороново обнаружен склад боеприпасов и взрывчатых веществ: Его владелец с оружием поехал на разборки









Один из них прихватил с собой оружие, сообщает Telegram-канал «Гродненские сливы». В ходе разбирательства один из них сообщил милиционерам информацию об оружейном тайнике в лесном массиве возле деревни Дубинцы Вороновского района, сообщили в МВД.









На место выбыла следственно-оперативная группа, оперативники ГУБОПиК МВД и группа разминирования в/ч 5522. Из земли была извлечена пластиковая емкость, в которой находились охотничий карабин, пистолет, коробки с патронами различных калибров, две гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, взрывпакеты и другие опасные предметы.





Обнаруженный арсенал изъят. Сейчас по данному факту проводится проверка.