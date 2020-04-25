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В Саудовской Аравии отменили наказание плетьми
Источник материала: Партизан
Решение принял Верховный суд страны. Там объяснили это продолжением реформ, которые проводят король и наследный принц
Наследный принц Мухаммед бин Салман
Верховный суд Саудовской Аравии принял решение отменить наказание ударами плетьми, которое предусматривало законодательство страны, сообщает
В Эр-Рияде данное решение объяснили продолжением реформ, начатых королем Салманом и его сыном, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
За последние несколько лет самым известным случаем применения наказания плетьми произошло в 2015 году. Тогда 1000 ударов должен был получить блогер Раиф Бадави, которого власти обвинили в киберпреступлениях и оскорблении мусульманских традиций. Процедура в результате была отменена вследствие критики международного сообщества.
Наказание плетьми, которое предусмотрено законами шариата, ранее назначалось в целом ряде мусульманских стран. Среди них прелюбодеяние, употребление алкоголя, мелкое воровство.
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Решение принял Верховный суд страны. Там объяснили это продолжением реформ, которые проводят король и наследный принц
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