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Романчук: Лукашенко сам разрушает страну, старый лозунг о зарплате в $100 вновь актуален

25.04.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист в экспресс-комментарии «Салідарнасці» дал оценку заявлениям главы государства по работе экономики в условиях пандемии.




На совещании в четверг Александр Лукашенко сообщил, что средства на поддержку экономики поступят в распоряжение губернаторов.

– Это будут рекомендации губернаторам. И каким-то предприятиям, за которые правительство непосредственно отвечает. Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики – их будут делить губернаторы, они этого потребовали. Они говорят: мы сами – или магазин поддерживать, химволокно, или какое-то ковровое предприятие, – заявил глава государства.

Экономист Ярослав Романчук сказал «Салідарнасці», что расценивает такой подход как «потакательство номенклатурно-силовым интересам и непонимание ситуации».

– Идет стимулирование коррупционных сделок. Кому, на каких основаниях и сколько дадут – будет решать номенклатура вместе с силовиками и красными директорами. В этих решениях не будет прозрачности и объективности, – отметил Романчук.

Бизнес надеялся на послабления в части выплаты налогов и аренды, но пока этого не произошло.

– Уже конец апреля, а они еще не приняли решений. Это означает, что Лукашенко и правительство не имеют смелости посмотреть правде в глаза, – считает экономист. – Национальный бизнес национальным правительством полностью поставлен в игнор. Проигнорированы все основные предложения делового сообщества и экспертов, в частности, мои.

Кроме того, на совещании глава государства продемонстрировал глубокое непонимание сути предпринимательства, когда говорил, что бизнес просит у государства денег, считает экономист.

– Он не понимает, что у государства нет своих денег, а есть деньги налогоплательщиков. Людям, которые 25 лет реально платили в бюджет, в этой ситуации нужно подставить плечо. К сожалению, нет понимания, что бизнес – это не только деньги и налоги, это люди, культура, которая является мотором развития страны, – считает Романчук. – Когда Лукашенко так относится к малому и среднему бизнесу, которые в некоторых странах формирует до 90% экономики, то, по сути дела, говорит «нет» развитию страны, обрекает ее на еще более глубокую рецессию.


Экономист рассказал, что общался с предпринимателями, и у многих из них выручка упала на 90-100%:

«И запасов у предпринимателей нет, а Лукашенко почему-то думает, что у них в кубышках лежат миллионы долларов, и они жируют».

Романчук подытожил услышанное на со щании в четверг:

– Человек из другой эпохи действует марксистско-большевистскими методами, с шашкой наголо и сам разрушает страну. А все сидящие вокруг люди, как было на совещании, даже на очевидные глупости правительства и Лукашенко (вроде требования выполнить прогноз по росту ВВП, несмотря на новую реальность) продолжают кивать головами. В 1999 году Лукашенко обещал среднюю зарплату в 100 долларов. Прошло 20 лет, и этот лозунг снова становится актуальным.
 
 
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Известный экономист в экспресс-комментарии «Салідарнасці» дал оценку заявлениям главы государства по работе экономики в условиях пандемии.
 
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