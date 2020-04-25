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25 апреля исполкомы проводят прямые линии по вопросам граждан

25.04.2020 08:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

25 апреля исполкомы проводят прямые линии по вопросам граждан

Рассказать о коммунальных проблемах или сделать предложения по благоустройству – с любыми вопросами сегодня можно обратиться к представителям власти напрямую.



Звонки принимают во всех исполкомах страны с девяти утра до полудня. В списке горячих тем – состояние дорог в райцентрах, качество обслуживания и наличие медикаментов в продаже.

Как показывает практика, обращение на прямую линию позволяет решить проблему в течение месяца.  

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Рассказать о коммунальных проблемах или сделать предложения по благоустройству – с любыми вопросами сегодня можно обратиться к представителям власти напрямую. ...
 
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