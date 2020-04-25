Предприятия Беларуси получили рассрочку по уплате дивидендов в бюджет

Дивиденды или часть прибыли по итогам работы в 2019 году будут перечисляться в бюджет мае-декабре равными частями.





«Установить, что уплата части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет хозяйственными обществами, общими собраниями участников которых принято решение о выплате дивидендов по итогам года, по результатам работы за 2019 год производится ежемесячно равными долями в мае–декабре 2020 г. не позднее 22-го числа каждого месяца», - говорится в документе.





Документ принят «в целях минимизации влияния мировых кризисных явлений на экономику Беларуси».