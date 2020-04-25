Белорусский лыжник Юрий Астапенко ушел из спорта и стал дальнобойщиком

















Юрий Астапенко: за год тренировок с Долидовичем прибавил мощнее, чем когда-либо. Но в команду пришел российский специалист Лопухов...





Отдавал себе отчет, что всю жизнь бегать не смогу. Рано или поздно придется определяться, чему‑то учиться. А автомобили — моя давняя страсть. Да и сам я ведь из деревни. Как подрос, ездил на всем, что движется — от трактора до мотоцикла. Опыт был. В сборной, зная мою тягу к дороге, нередко во время переездов между стартами давали рулить командным "бусом". Мне в кайф! Плюс жена и часть друзей работают в этой сфере.





Понемногу начал вливаться в разные технические моменты. Пока, правда, делал только "пробные" поездки. Нужно привыкнуть, понять, как все организовать. Но сейчас уже официально являюсь водителем международного класса. Осталось уладить некоторые вопросы, и можно полноценно усаживаться за руль.





Лыжи? Я и сейчас бегаю. Рядом с нашим офисом — лыжероллерная трасса. Сергей Долидович дал мне на время роллеры на надувных колесах — можно по тротуарам ездить. Так что иногда на работу на них прибегаю. Тренируюсь, так что и сегодня, наверное, уровень бы поддержал. Но я ни о чем не жалею. Спорт затягивает. График: потренировался — поел — поспал и опять на тренировку. На сборе приходишь в комнату и сидишь в интернете. Или фильмы смотришь. Так жизнь и проходит, поэтому очень многие спортсмены потом сложно перестраиваются на "обычный" режим.





sb.by . В глубине души понимаю, что мог себя еще проявить в спорте, но я начал задумываться о будущем. Побегал бы я еще, допустим, пару лет. Возможно, съездил бы на Олимпиаду. Но выбор сделан. Перевозки, работа водителя — это тоже не сахар, но я чувствую, что занимаюсь любимым делом: жизнь продолжается, — приводит слова Астапенко



