Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии

|Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Колтович Владимир Васильевич,
Министр
|8 (017) 327-61-21
|Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Ананич Алексей Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-37-61
| Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Бегун Алексей Юрьевич,
начальник Департамента по гражданству и миграции
|(8-017) 218-55-30
|Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Терехов Александр Александрович,
Министр
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Жукова Наталья Павловна,
заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь
|8 (017) 222-69-97
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Шестаков Евгений Андреевич,
заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр
|8 (017) 203-92-31
|Министерство культуры
Республики Беларусь
|Громада Валерий Иванович,
заместитель Министра
| 8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-09
|Министерство обороны
Республики Беларусь
|Можиловский Игорь Владимирович,
помощник Министра по вопросам военной экономики и финансам – начальник главного финансово-экономического управления, генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Старовойтова Ирина Анатольевна,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-99-09
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Муквич Владимир Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Пирштук Болеслав Казимирович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-67-62
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Шульган Константин Константинович,
Министр
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Брыло Игорь Вячеславович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Дурнов Вячеслав Викторович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Чеботарь Юрий Адамович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Михадюк Михаил Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Филиппова Наталья Николаевна,
заместитель Министра
|8 (017) 211-01-24
|Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Гаев Андрей Анатольевич,
Председатель
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 377-15-54
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Малашенко Михаил Петрович,
заместитель Председателя – директор Департамента по энергоэффективности
|8 (017) 338-50-51
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Буткевич Игорь Евгеньевич,
первый заместитель Председателя
генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Орловский Владимир Николаевич,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Кангро Ирина Степановна,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 367-43-48