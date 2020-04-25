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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии

25.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии
Сегодня продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

25 апреля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

25 апреля с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Юрий Ананьевич Хвостюк.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, сегодня, 25 апреля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Колтович Владимир Васильевич,
Министр		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Ананич Алексей Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-37-61
  Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Бегун Алексей Юрьевич,
начальник Департамента по гражданству и миграции		 (8-017) 218-55-30
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Терехов Александр Александрович,
Министр		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Жукова Наталья Павловна,
заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь		 8 (017) 222-69-97
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Шестаков Евгений Андреевич,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Громада Валерий Иванович,
заместитель Министра		  8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-09
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Можиловский Игорь Владимирович,
помощник Министра по вопросам военной экономики и финансам – начальник главного финансово-экономического управления, генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Старовойтова Ирина Анатольевна,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-99-09
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Муквич Владимир Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Пирштук Болеслав Казимирович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-67-62
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Шульган Константин Константинович,
Министр		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		 Брыло Игорь Вячеславович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Дурнов Вячеслав Викторович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Чеботарь Юрий Адамович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Михадюк Михаил Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Филиппова Наталья Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 211-01-24
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Гаев Андрей Анатольевич,
Председатель		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 377-15-54
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Малашенко Михаил Петрович,
заместитель Председателя – директор Департамента по энергоэффективности		 8 (017) 338-50-51
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Буткевич Игорь Евгеньевич,
первый заместитель Председателя
генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Орловский Владимир Николаевич,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Кангро Ирина Степановна,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 367-43-48
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