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На войне и про войну. Мой сосед – герой войны, пробежка до Берлина и личные враги фюрера

25.04.2020 09:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных эпизодов - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.

Герои живут рядом

Когда я ещё носил на шее красный галстук, в соседней квартире, за стенкой, жил Герой Советского Союза Владимир Григорьевич Канареев с семьёй. В годы войны он служил старшиной на катере в Днепровской флотилии и отличился в боях на Припяти. Мы во дворе звали его «дядя Володя». Первая его жена умерла, и он привел в дом женщину с двумя дочками – моими ровесницами. Сын от первого брака был уже взрослый, служил офицером где-то далеко. Канареев был мужик скромный, своими подвигами никому не докучал, китель со звездой надевал по праздникам. И по тем же праздникам любил выпить. Во дворе в хорошем настроении дядя Володя угощал детей конфетами, показывал кортик, за что мы его любили и уважали. А когда праздничный настрой у фронтовика сходил на нет, он, бывало, мог погонять своих домашних. И тогда соседскую квартиру трясло будто в шторм, а из-за двери вырывались пронзительные крики чаек. Потом снова наступал штиль. Таким было мое первое незабываемое знакомство с настоящим Героем Советского Союза. Давно ушел дядя Володя, оставив теплый след в памяти. Позже по журналистским делам встречался с другими героями. И все они были люди разные. И на характере каждого из них война свою поставила печать.

Всего за подвиги в Великой Отечественной войне звание Героя Советского Союза получили 11 657 человек, 108 из них - дважды. Не у всех складывалось гладко по жизни. Были среди отличившихся в боях 72 воина, которых впоследствии лишили этой высокой награды. В основном указы по ним были отменены уже после победы. Большинство «лишенцев» не вынесли бремя славы и решили, что им всё можно. Эти расстались с золотыми звездами за убийства, изнасилования, грабежи, хищения и другие уголовные преступления. По некоторым открылись новые обстоятельства: до призыва на оккупированной территории служил у немцев; или был награжден посмертно, но выжил и попал в плен и т.п. Конечно, есть и политические: ведь сталинские этапы Великая Победа не остановила. Мало оказалось и тех (всего 13 человек), чьи дела были пересмотрены и награждение признано

необоснованным. Но что бы ни случилось в жизни героев после, фронтовой отваги у них не отнять.

Анекдот из окопа

Беседуют два молодых человека. Первый говорит:

- Мой дед прошел всю войну от Сталинграда до Берлина!

- Ганс! Прошел и пробежал - всё-таки разные вещи!

Список Гитлера

Иногда от историков войны и публицистов мы слышим фразу «Гитлер считал его личным врагом». Что это? Кто свидетель? Оказывается, в берлинском бункере среди бумаг нашли папку со списками врагов фюрера и Германии, которых Гитлер люто ненавидел и жаждал мести. Там были и советские люди.

В списке наряду с другими государственными деятелями мира значился Иосиф Сталин. Среди высших военачальников фигурировал маршал Георгий Жуков. В папку также попали:

- легендарный подводник Александр Маринеску, потопивший большое количество немецких судов, в том числе океанский лайнер «Вильгельм Густлофф» с 10 тысячами военнослужащих на борту;

- диверсант Илья Старинов – разработчик и исполнитель крупнейших в истории войны диверсионных операций на различных участках фронта;

- разведчик, диверсант Даян Мурзин, с отрядом которого не могли справиться большие силы немцев на территории Чехии;

- конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин;

- артиллерист Михаил Борисов, в одиночку в одном бою уничтоживший 7 немецких танков;

- снайпер Василий Зайцев, уничтоживший под Сталинградом 225 солдат и офицеров;

- Вольф Мессинг - предсказал фюреру смерть, если он решится напасть на СССР;

- писатель Илья Эренбург;

- карикатуристы Борис Ефимов и Владимир Гальба, рисовавшие Гитлера сумасшедшим диктатором, и автор фронтовых агитплакатов Харис Якупов;

- футболисты киевской команды «Старт», выигравшие в 1942 году матч у команды оккупантов;

- диктор радио Юрий Левитан, голос которого вдохновлял советских людей на борьбу с врагом.

За фигурантов этого списка - живых или мертвых- фюрер обещал миллионы рейхсмарок. Потратиться ему не пришлось.

Ваш В.Д.  

Люди в материале: Владимир Канареев

 
Теги: знакомства
 
 
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75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От...
 
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