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Клопп тащится от «Тупой и еще тупее», а тренер «МЮ» советует «Джокера». Клевые советы на уикэнд

25.04.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впереди большие выходные. А значит, соблазн выбраться из дома становится все больше. SPORT.TUT.BY призывает вас еще немного потерпеть и остаться в изоляции. И вот несколько рекомендаций от футбольных топ-тренеров мира, чем себя занять.


Фото: Reuters

Мы очень хотим сделать вашу самоизоляцию продуктивной и интересной. Поэтому SPORT.TUT.BY продолжает проект — #МыДома. В нем звезды из мира спорта рассказывают о любимых сериалах и фильмах. Оставайтесь с нами, оставайтесь дома!

Юрген Клопп старается оставаться максимально продуктивным и использует время с пользой. Немецкий коуч в свои 52 учится готовить омлет и завязывать галстук, а еще смотрит то, до чего раньше не доходили руки.

— Фанатам должно понравиться, а может, они просто посмеются, но мы смотрим «Аббатство Даунтон». Кроме того, раньше я ни разу не смотрел супергеройское кино. Но недавно включил «Железного человека» — отличная жвачка для мозга, где не надо много думать, — признался Юрген.


Фото из инстаграма Уле-Эйнара Бьорндалена

А еще Клопп рассказал, какие фильмы его любимые:

— «Маменькин сыночек» или «Тупой и еще тупее» — реально глупое кино. И проблема в том, что я смеюсь так громко и долго, что все вокруг раздражаются и начинают злиться. Они не слышат следующую шутку, потому что я все еще смеюсь над предыдущей.

А вот главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер во время карантина стал активнее заниматься с детьми.

— Домашнее задание — это одно, но тут настоящая учеба! — удивился своему открытию обычно занятой норвежец.


Фото: Reuters

Досуг Оле-Гуннаря в изоляции выглядит так же, как и у большинства из нас, — это время для домашних киносеансов. Сульшер поделился своими предпочтениями.

— Есть «Острые козырьки» с кучей серий, есть кое-что из старого, например, «Клан Сопрано», настоящая классика. А недавно посмотрел «Джокера», — рассказал коуч «красных дьяволов».

Кстати, если вы соскучились по большому футболу, то скорее читайте, когда планируют возобновить европейские чемпионаты.

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SPORT.TUT.BY призывает вас еще немного потерпеть и остаться в изоляции. И вот несколько рекомендаций от футбольных топ-тренеров мира, чем себя занять.
 
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