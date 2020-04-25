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1600 белорусов получили вид на жительство в Польше в первом квартале 2020-го
Источник материала: Партизан
По состоянию на 1 апреля в Польше проживало 441 тысяч иностранцев с так называемыми «картами на жительство», сообщает пресс-служба польского Управления по делам иностранцев.
Фота: twitter.com/PWPW_SA
Большинство из них (228,1 тыс.) – украинцы. Белорусы на втором месте.
Согласно Управлению по делам иностранцев, 27,1 тысяч белорусов имеют долгосрочные (10 лет) «карты на жительство» (по-польски: karta pobytu) — вид на жительство в Польше.
В первом квартале 2020 года количество белорусов, получивших вид на жительство в Польше, выросло на 1600 человек.
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По состоянию на 1 апреля в Польше проживало 441 тысяч иностранцев с так называемыми «картами на жительство», сообщает пресс-служба польского Управления по делам...
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