1600 белорусов получили вид на жительство в Польше в первом квартале 2020-го





Фота: twitter.com/PWPW_SA

Большинство из них (228,1 тыс.) – украинцы. Белорусы на втором месте.





Согласно Управлению по делам иностранцев, 27,1 тысяч белорусов имеют долгосрочные (10 лет) «карты на жительство» (по-польски: karta pobytu) — вид на жительство в Польше.





В первом квартале 2020 года количество белорусов, получивших вид на жительство в Польше, выросло на 1600 человек.











