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Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник

25.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Республиканский субботник, приуроченный к 75-летию Великой Победы, прошел на Будакошелевщине.

Заработанные в этот день средства будут направлены на благоустройство населенных пунктов, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов и мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных лагерей к лету.

Трудовые коллективы и жители района в дружном порыве вносили свою лепту в благоустройство родного края.

 

Так, на городище в Уваровичах руководство района приводило в порядок воинское захоронение.

Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник

Не отставали и трудовые коллективы, которые благоустраивали подведомственные и закрепленные территории.

Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник

Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник

В сельсоветах полным ходом кипела работа. Последние штрихи на мемориалах и воинских захоронениях наводили представители организаций и учреждений, местные жители и работники сельисполкомов.

Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник

Не остались в стороне от общего дела и учреждения образования. Так, в Неговской базовой школе учащиеся вместе с учителями в преддверии памятной даты заложили дубовую аллею.

Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник
Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник

Хочется отметить, что наведению порядка на историко-культурных местах, благоустройству улиц, дворовых территорий и населенных пунктов уделяется большое внимание. Каждый, кому небезразлично, как выглядит и чем живет малая родина,   вооружившись граблями и метлами, кисточками и красками, вышли на субботник, чтобы навести порядок на родной земле.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора и Ирины ПАЛУБЕЦ

 
 
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Республиканский субботник, приуроченный к 75-летию Великой Победы, прошел на Будакошелевщине. Заработанные в этот день средства будут направлены на...
 
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