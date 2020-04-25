Фоторепортаж: Как на Будакошелевщине прошел республиканский субботник

Источник материала: Газета Авангард

Республиканский субботник, приуроченный к 75-летию Великой Победы, прошел на Будакошелевщине.

Заработанные в этот день средства будут направлены на благоустройство населенных пунктов, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов и мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных лагерей к лету.

Трудовые коллективы и жители района в дружном порыве вносили свою лепту в благоустройство родного края.

Так, на городище в Уваровичах руководство района приводило в порядок воинское захоронение.

















Не отставали и трудовые коллективы, которые благоустраивали подведомственные и закрепленные территории.

























В сельсоветах полным ходом кипела работа. Последние штрихи на мемориалах и воинских захоронениях наводили представители организаций и учреждений, местные жители и работники сельисполкомов.























Не остались в стороне от общего дела и учреждения образования. Так, в Неговской базовой школе учащиеся вместе с учителями в преддверии памятной даты заложили дубовую аллею.







Хочется отметить, что наведению порядка на историко-культурных местах, благоустройству улиц, дворовых территорий и населенных пунктов уделяется большое внимание. Каждый, кому небезразлично, как выглядит и чем живет малая родина, вооружившись граблями и метлами, кисточками и красками, вышли на субботник, чтобы навести порядок на родной земле.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора и Ирины ПАЛУБЕЦ