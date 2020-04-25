«Гимназия №3 г. Бреста» приняла участие в телемосте «Мы помним»

Источник материала: Виртуальный Брест

23 апреля 2020 года учащиеся, педагоги и представители администрации ГУО «Гимназия №3 г. Бреста» приняли участие в международном телемосте «Мы помним», приуроченном знаменательной дате - 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.





Данный телемост – это укрепление памяти о бессмертном подвиге героев той страшной войны, сближение современников, объединенных единой идеей о мире и счастье наших народов. И мы рады, что у нас появилось возможность поучаствовать в столь важном мероприятии, убедившись ещё раз, что все участники помнят и берегут память о священном подвиге советского народа.





Международный телемост «Мы помним», посвященный 75-летию Великой Победы, проводился в несколько этапов: «Партизанскими тропами» (выступления посвящены партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны на территории проживания участников Телемоста); «Герои-земляки» (выступления посвящены подвигам героев-земляков: участникам боевых действий, подпольщикам, труженикам тыла, жертвам принудительного содержания и др.); «Я поведу тебя в музей» (участники предлагают интерактивные экскурсии по музеям военно-исторического профиля своего населенного пункта); «Он воевал стихом и песней» (участники исполняют произведения М.В. Исаковского и других авторов военных лет); «Поклонимся великим тем годам» (совместное исполнение песен о войне).





Было принято решение об участии по теме «Он воевал стихом и песней».

Так в телемосте приняли участие учитель русского языка и литературы Тарасевич Татьяна Николаевна и учащиеся 9 «А» класса Грышкевич Полина и Пирожик Ксения. Накануне ученицы участвовали в районном этапе республиканского конкурса литературных работ «Великая Победа: наследие и наследники», посвящённом 75-летию Победы. Работы учащихся были оценены дипломами 1 степени.

Ведь, бесспорно, современному поколению, живущему уже более 75 лет под мирным небом после Великой Победы нужна память о той трагической эпохе, о героических страницах в истории советского народа. Прав был великий русский поэт Н.В. Гоголь, когда говорил: «Без прошлого нет будущего». Поэтому наш важнейший долг- ПОМНИТЬ…Помнить о той войне! Мы должны пронести священную память из поколения в поколение, чтобы дети, внуки и правнуки знали и гордились своими славными предками, положившими головы за их светлое будущее, за мир на всей земле!





Стихотворение Пирожик Ксении так и называется «Памяти павших», которое она и представила многочисленной виртуальной аудитории.

Вот уже 75 мирных лет литература пишет о военном времени. Современники создали прижизненный памятник Солдату, его чести и благородству. Их подвиг бессмертен. И именно об этом стихотворение Грышкевич Полины «Подвиг народа».

Своими впечатлениями поделилась и директор гимназии Инесса Георгиевна Кузьмич: «Мы во время Телемоста почувствовали единство людей, не равнодушных, трепетных, патриотов своей страны. Мы увидели заинтересованность всех участников встречи в нашем общем деле, которое приоткрывает новые странички общей истории. Искреннее спасибо всем! Хотелось бы, чтобы Телемост служил укреплению дружбы между нашими братскими народами и стал достоянием для всех учреждений образования обеих стран».





Выражаем особые слова благодарности за предоставленную возможность участия в международном телемосте Брестскому областному центру туризма и краеведения детей и молодежи в лице Строкача Александра Петровича.

Продолжением участия в мероприятиях, приуроченных 75-летию Великой Победы, стал республиканский конкурс «Венок славы». Педагога-организатора Ирину Владимировну Охримук и обучающихся объединения по интересам «Юный краевед» заинтересовала номинация «Скульптурные мини-формы». В итоге получился «рукотворный шедевр» с глубоким патриотическим смыслом.

Хроника военных, а затем и мирных событий будто нанесена на киноплёнку, которая представляет всю сюжетную линию событий тех лет. На каждом снимке киноплёнки героизм, самоотверженность, подвиг солдат, женщин, стариков, детей в годы Великой Отечественной войны. Их безмерная радость Великой Победе. А самое главное – память, память молодого поколения, живущего под мирным небом, благодаря героям той войны! Участие учеников гимназии в республиканской акции «Беларусь помнит» также нашла своё отражение в созданной киноплёнке. Опоясывает композицию георгиевская ленточка как символ Великой Победы советского народа. Веточка яблоневого цвета – знак уважения и благодарности за мир и независимость нашей страны. На одном из ярусов композиции расположен Вечный Огонь – символ памяти народной. С того памятного мая минуло 75 лет. Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война – далёкая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героическую и трагическую страницу летописи нашего народа. К Вечному Огню приносят цветы, приходят, чтобы постоять, помолчать, поклониться памяти героев. Красные гвоздики возложены и здесь.

На самом верхнем ярусе композиции расположена «кинохлопушка», которая и вводит зрителя в художественную эпопею военных, а затем и мирных лет, пробирая до дрожи своим трагизмом, болью утраты, правдой жизни и в то же время безграничной радостью и счастьем. На самой кромке хлопушки гордо восседает голубь – символ мира, чистоты, любви, безмятежности, надежды. Ведь известно, что человек издавна использовал голубей в качестве «почтальонов». Но во время Великой Отечественной войны голубям пришлось стать верными помощниками Советской армии. Наши воины, впервые в мире, стали использовать голубей для уничтожения вражеских объектов и потому голуби, будучи символом мира, во время Великой Отечественной войны стали символом ужаса для солдат и офицеров немецкой армии. Хотя во время войны активно использовали радиосвязь, голубиная почта не канула в "лету ". Дело в том, что на начало войны проводная связь действовала только на короткие расстояния. Кроме того, зачастую техника выходила из строя. И тут на помощь приходили почтовые голуби, они осуществляли связь на дальние расстояния.

Кстати говоря, письма военных лет, всем известные, желтые замасленные, порой окровавленные трехугольнички, также отражены на композиции как неотъемлемая часть военного лихолетья.

Композиция «Кинолента славы» не только о войне – она о тех вечных ценностях, что являются точками отсчёта для людей любой эпохи: о дружбе, любви, человеческом достоинстве, о сложности нравственного выбора, трудности победы над собой, хрупкости и неповторимости жизни, чуде обретения и мучительной боли потери, надежде и вере, стойкости духа, чуткости души, не черствеющей даже в самых трудных, подчас нечеловеческих, условиях... Эти ценности подвергались испытанию войной, проверяясь на истинность и прочность. Эти же ценности подвергаются испытанию сейчас, в наше время, только иначе. И, может быть, именно такие праведные дела, коими мы занимаемся сейчас, помогут не потерять внутренние ориентиры, не сбиться с пути, не пойти на компромиссы с совестью и душою то горячее послание человечности, что известно нам из суровых фронтовых лет.

Принимая участие в подобных мероприятиях понимаешь, что молодое поколение, которое мы воспитываем, будет помнить «истоки доблести людской и славы». Погибшие о себе не напомнят, но мы, живые, понимаем, что вспомнить о них – наш долг, потому что нашу жизнь они, павшие, оплатили своей.

Заместитель директора по

учебной работе К.В.Радчук