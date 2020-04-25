



- Ходили разговоры, что "Зенит" интересуется белорусским голкипером.





- Мы с Юрой Жевновым действительно ездили в Борисов посмотреть одного вратаря. Но сопровождение и отслеживание игроков — беспрерывный процесс. Если мы смотрели голкипера из чемпионата Беларуси, это не означает, что "Зенит" обязательно будет его брать. Обыкновенная селекция: появилась идея посмотреть парня, собрались и поехали.





Юра пригласил в гости, заодно сходили на матч БАТЭ. Плюс на заметочку нашим вратарям, которые никогда не должны расслабляться. Конкуренция — двигатель прогресса. При этом и за своими воспитанниками следим очень внимательно. Имен, простите, называть по вышеназванным причинам не буду. Скажу лишь, что в Санкт-Петербурге растет талантливое поколение.





bobsoccer.ru. Единственный момент: сегодня, к сожалению, во многих детских спортивных школах не уделяют должного внимания спортивных играми, которые испокон веков помогали развивать во вратарях скорость, координацию, игровое мышление. Прекрасно помню наши игры в баскетбол и слова моих наставников: если начинается атака на чужое кольцо, я обязан прибежать и подобрать мяч, и потом успеть вернуться под свой щит! Это ведь тоже развитие, верно? — сказал Бирюков в интервью



