Мужчина погиб во время пожара в Глусском районе

Источник материала: ОНТ

Пожар в жилом доме в Глусском районе унес жизнь человека, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Спасатели получили сообщение о задымлении в жилом доме в деревне Бояново накануне примерно в 16.33.

Когда пожарные прибыли на место, дом был охвачен огнем. Сообщается, что кровля и перекрытие частично обрушились, возгорание по сухой травы распространялось на соседние дома. Как рассказали спасателям соседи, в доме мог находиться человек.

Сотрудники МЧС нашли под обломками кровли лежащий на земле обгоревший труп хозяина. Погибшим оказался мужчина 1967 года рождения. Известно, что он не работал, жил один. Соседи охарактеризовали его посредственно, когда у него были деньги, он употреблял алкоголь.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество в доме, повредил стены. Причину возгоранию выясняют.

Фото: МЧС

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