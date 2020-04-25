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Девочка начала издавать звуки дельфина. Родители испугались и отвезли дочку к врачам

25.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Шестилетняя жительница китайского города Сиань начала пищать как дельфин. Родители ребёнка сразу же обратились к медработникам. 

Как сообщает Daily Mail, девочка во время игры случайно проглотила игрушечный свисток. Он застрял в трахее ребёнка и издавал звуки всякий раз, когда жительница Сианя совершала вдохи и выдохи. 

Когда родители девочки услышали это, они отвезли дочку в больницу. Несовершеннолетней сделали рентген, чтобы увидеть, где застрял свисток. После этого хирурги извлекли посторонний предмет из трахеи девочки. 

Один из врачей сказал, что всё могло бы закончиться хуже, если бы пациентка была младше. К счастью, трахея ребёнка сформировалась достаточно, чтобы девочка избежала удушья. 

Недавно внимание людей привлекла фотография матери с ребёнком.

На снимке есть одна интересная деталь – здесь подробнее

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Шестилетняя жительница китайского города Сиань начала пищать как дельфин. Родители ребёнка сразу же обратились к медработникам.  Как сообщает Daily Mail, девочка во...
 
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