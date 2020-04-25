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Девочка начала издавать звуки дельфина. Родители испугались и отвезли дочку к врачам
Источник материала: СТВ
Шестилетняя жительница китайского города Сиань начала пищать как дельфин. Родители ребёнка сразу же обратились к медработникам.
Как
Когда родители девочки услышали это, они отвезли дочку в больницу. Несовершеннолетней сделали рентген, чтобы увидеть, где застрял свисток. После этого хирурги извлекли посторонний предмет из трахеи девочки.
Один из врачей сказал, что всё могло бы закончиться хуже, если бы пациентка была младше. К счастью, трахея ребёнка сформировалась достаточно, чтобы девочка избежала удушья.
Недавно внимание людей привлекла фотография матери с ребёнком.
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Шестилетняя жительница китайского города Сиань начала пищать как дельфин. Родители ребёнка сразу же обратились к медработникам. Как сообщает Daily Mail, девочка во...
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