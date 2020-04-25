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Побывали на месте страшного пожара в Задворцах. Там выжжена земля, пепелище и запах гари
25.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте спасатели ликвидировали
Сообщение о пожаре службе поступило сегодня в 13.40 - горели трава и кустарники. Был объявлен сбор личного состава брестского гарнизона МЧС.
В 19.31 пожар был ликвидирован. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 75 га.-0-
Фото Вадима Якубёнка, под спойлером - Виртуальный Брест
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В Бресте спасатели ликвидировали пожар на землях городского исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС. ...
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