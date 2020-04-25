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Сегодня - общереспубликанский субботник

25.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Наведением порядка на земле в Беларуси традиционно занимаются каждый год с наступлением весны.

Но сегодняшний субботник особенно значимый и объединяющий, потому что в тяжелые для страны времена приятно осознавать, что ты не один и потому, что волонтерские инициативы совпали с реальной потребностью всех людей, когда чистота и дезинфекция важны как никогда. 

В этом году он проводится на рабочих местах, на улице и без массового скопления участников события. Никто не призывает собирать толпу, руководитель организации сам решает, в какой форме проходит мероприятие. 

Сегодня будут завершены работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние историко-культурные ценностей, памятников, воинских захоронений, прилегающих к ним территорий.

Примечательно, что удержанные в добровольном порядке из заработной платы работников денежные средства пойдут на подготовку к сезону детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов; финансовую помощь Национальному художественному музею и проекту по реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе (в республике); на мероприятия, направленные на развитие побратимских связей, благоустройство, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, памятников, воинских захоронений, территорий населенных пунктов, укрепление материально-технической базы организаций, финансирование проведения районных массовых и праздничных мероприятий (в районе).

Продолжение следует

 
 
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Наведением порядка на земле в Беларуси традиционно занимаются каждый год с наступлением весны. Но сегодняшний субботник особенно значимый и...
 
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