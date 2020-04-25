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Президент в субботник работает на посадке деревьев в Петриковском районе

25.04.2020 11:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент в субботник работает на посадке деревьев в Петриковском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит субботник на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района, об этом сообщает БЕЛТА.

По традиции в двадцатых числах апреля Глава государства посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. И в этот раз поездка Президента совпала с проведением в Беларуси республиканского субботника, который Александр Лукашенко проведет, работая на территории Национального парка «Припятский».

Здесь с целью возобновления лесной массы на площади в полтора гектара высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Национальный парк «Прияпятский» является одним из четырех национальных парков Беларуси. он расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Общая площадь парка составляет 190 тыс. га.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит субботник на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района, об этом сообщает БЕЛТА. По традиции...
 
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