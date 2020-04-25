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Парень решил взорвать арбуз канцелярскими резинками. Получилось слишком эффектно
Источник материала: Tut.by
Разрыв арбуза канцелярскими резинками — старый испытанный трюк. Но, как оказалось, иногда он может пойти не совсем по плану. Парень из этого видео решил разорвать арбуз таким способом, и успешно этого добился. Правда, получилось уж слишком эффектно. Взгляните, как именно.
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