Парень решил взорвать арбуз канцелярскими резинками. Получилось слишком эффектно

Источник материала: Tut.by

Разрыв арбуза канцелярскими резинками — старый испытанный трюк. Но, как оказалось, иногда он может пойти не совсем по плану. Парень из этого видео решил разорвать арбуз таким способом, и успешно этого добился. Правда, получилось уж слишком эффектно. Взгляните, как именно.