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Владимир Шантарович: «Это отрасль народного хозяйства – спорт высших достижений»
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Также в интервью Владимир Шантарович рассказал:
– как в 70-ые жил на работе и ночевал на корабле
– о допинговом скандале 2016 года
– сколько зарабатывает
– о жене и сыне
– о мечте слышать гимн Беларуси на всех международных соревнованиях
Смотрите 26 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Любые одарённые люди – люди с непростым характером. Наверняка,...
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