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С 1 мая в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 246,78 рубля. То есть прибавка составит 6,91 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца июля этого года. Изменения предусмотрены
БПМ в среднем на душу населения в последний раз
Напомним, с 1 ноября прошлого года прибавка
Пропорционально росту БПМ с 1 мая изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
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В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 246,78 рубля. То есть прибавка составит 6,91 рубля. Новый размер БПМ будет...
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