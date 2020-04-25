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В Минске задержаны парни, которые похищали строительные инструменты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске задержаны двое молодых людей, которые похищали инструменты с частных участков.
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Затем фигуранты возвращались ночью, срезали замки, взламывали двери и забирали с участков всё ценное: от строительных рулеток до электроинструментов и генераторов.
Минчанин хотел сбыть украденное своему знакомому, который продаёт и сдаёт в аренду строительные инструменты. Однако предприниматель попросил показать документы на предлагаемый товар.
Пока фигуранты думали, как выйти из ситуации, они были задержаны оперативниками. У задержанных обнаружено похищенное имущество на сумму более 10 тысяч рублей. Часть инструментов подозреваемые успели продать через интернет.
Возбуждены уголовные дела. Молодые люди ранее судимы не были, они водворены в ИВС.
На прошлой неделе стало известно, что в Столинском районе была украдена лодка.
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Новости Беларуси. В Минске задержаны двое молодых людей, которые похищали инструменты с частных участков. Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемыми являются...
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