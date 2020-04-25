На первого ребенка - почти 2470 рублей. С 1 мая вырастут пособия при рождении детей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 246,78. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 мая 2 467,8 рубля (сейчас — 2 398,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 454,92 рубля (сейчас — 3 358,18 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая вид пособия размер пособия сумма, рублей пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 123,39 (сейчас — 119,94) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребенка-инвалида 50% БПМ 123,39 (119,94) на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка-инвалида 70% БПМ 172,75 (167,91) по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) с I и II степенью утраты

здоровья

с III и IV степенью утраты

здоровья до исполнения

ребенку возраста 3 лет с III и IV степенью утраты

здоровья после исполнения

ребенку возраста 3 лет 100% БПМ 100% БПМ 120% БПМ 246,78 (239,87) 246,78 (239,87) 296,14 (287,84) на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 172,75 (167,91)

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 246,78 рубля (сейчас — 239,87 рубля).