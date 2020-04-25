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На первого ребенка - почти 2470 рублей. С 1 мая вырастут пособия при рождении детей

25.04.2020 13:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 246,78. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 мая 2 467,8 рубля (сейчас — 2 398,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 454,92 рубля (сейчас — 3 358,18 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая
вид пособия размер пособия сумма, рублей
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 123,39 (сейчас — 119,94)

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на детей, кроме ребенка-инвалида

 50% БПМ

123,39

(119,94)

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на ребенка-инвалида

 70% БПМ

172,75

(167,91)

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)

с I и II степенью утраты
здоровья
с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребенку возраста 3 лет

100% БПМ

100% БПМ

120% БПМ

246,78

(239,87)

246,78

(239,87)

296,14

(287,84)
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ

172,75

(167,91)

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 246,78 рубля (сейчас — 239,87 рубля).

 
 
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В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 246,78. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий,...
 
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