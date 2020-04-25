На первого ребенка - почти 2470 рублей. С 1 мая вырастут пособия при рождении детей

В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 246,78. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей.
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 мая 2 467,8 рубля (сейчас — 2 398,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 454,92 рубля (сейчас — 3 358,18 рубля).
Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая
вид пособия
размер пособия
сумма, рублей
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно)
50% БПМ
123,39 (сейчас — 119,94)
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:
на детей, кроме ребенка-инвалида
50% БПМ
123,39
(119,94)
на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:
на ребенка-инвалида
70% БПМ
172,75
(167,91)
по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)
с I и II степенью утраты
здоровья
с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет
с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребенку возраста 3 лет
100% БПМ
100% БПМ
120% БПМ
246,78
(239,87)
246,78
(239,87)
296,14
(287,84)
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное)
70% БПМ
172,75
(167,91)
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 246,78 рубля (сейчас — 239,87 рубля).