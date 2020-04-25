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Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Источник материала: ОНТ
Главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова скончалась в Москве,
Ранее о смерти Ларионовой сообщил продюсер Иосиф Пригожин в своем Instagram-аккаунте. Он выразил соболезнования родственникам.
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Главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова скончалась в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров «Русской медиа группы»...
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