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Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

25.04.2020 14:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова скончалась в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров «Русской медиа группы» Сергея Бунина.

Ранее о смерти Ларионовой сообщил продюсер Иосиф Пригожин в своем Instagram-аккаунте. Он выразил соболезнования родственникам.

По данным агентства РИА Новости, Ларионова долгое время боролась с раком.


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Главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова скончалась в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров «Русской медиа группы»...
 
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