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Создан баскетбольный щит, с которым невозможно промахнуться

25.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инженер спроектировал щит с корзиной, который делает удачным любой бросок мяча с отскоком.

Для того, чтобы стать баскетболистом, нужны годы практики, самоотверженного труда и неплохие физические данные. Но если вы не хотите тратить столько времени и сил — можно обзавестись базовыми знаниями физики, навыками компьютерного моделирования и несколькими запчастями. Штейн Уайтон выбрал второй путь и придумал устройство, с которым вы всегда попадете в корзину, пишет «Популярная механика».

Чтобы определить точную форму, необходимую для перенаправления траектории баскетбольного мяча, Уайтон создал программное обеспечение, имитирующее броски с сотен различных углов и скоростей. В результате получается эллиптический параболоид (форма, состоящая из эллипсов и параболоидов), которая больше похожа на сплющенную декоративную вазу с фруктами.


фото с сайта: popmech.ru

Форма щита была перенесена в трехмерную сетку, по которой автоматизированный режущий инструмент с ЧПУ разрезал деревянные бруски на кусочки. Позже они были позже собраны в одну большую гладкую форму, а для заполнения трещинок инженер использовал быстросохнущую пену, пишет moyby.com

Как ни странно, при полной сборке в первый раз задняя панель не работала так, как предполагалось. Вместо этого каждый выстрел был направлен на переднюю часть обруча, а потому мяч постоянно отскакивал. Изучив проблему, Уайтон понял, что его симуляции не учитывает… размер самого мяча. Ему оставалось лишь увеличить обруч на пару сантиметров, чтобы компенсировать этот фактор, и каждый выстрел начинал попадать в цель.
 
 
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Инженер спроектировал щит с корзиной, который делает удачным любой бросок мяча с отскоком.
 
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