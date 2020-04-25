Создан баскетбольный щит, с которым невозможно промахнуться

Для того, чтобы стать баскетболистом, нужны годы практики, самоотверженного труда и неплохие физические данные. Но если вы не хотите тратить столько времени и сил — можно обзавестись базовыми знаниями физики, навыками компьютерного моделирования и несколькими запчастями. Штейн Уайтон выбрал второй путь и придумал устройство, с которым вы всегда попадете в корзину, пишет «Популярная механика».





Чтобы определить точную форму, необходимую для перенаправления траектории баскетбольного мяча, Уайтон создал программное обеспечение, имитирующее броски с сотен различных углов и скоростей. В результате получается эллиптический параболоид (форма, состоящая из эллипсов и параболоидов), которая больше похожа на сплющенную декоративную вазу с фруктами.









фото с сайта: popmech.ru





moyby.com Форма щита была перенесена в трехмерную сетку, по которой автоматизированный режущий инструмент с ЧПУ разрезал деревянные бруски на кусочки. Позже они были позже собраны в одну большую гладкую форму, а для заполнения трещинок инженер использовал быстросохнущую пену, пишет





Как ни странно, при полной сборке в первый раз задняя панель не работала так, как предполагалось. Вместо этого каждый выстрел был направлен на переднюю часть обруча, а потому мяч постоянно отскакивал. Изучив проблему, Уайтон понял, что его симуляции не учитывает… размер самого мяча. Ему оставалось лишь увеличить обруч на пару сантиметров, чтобы компенсировать этот фактор, и каждый выстрел начинал попадать в цель.



