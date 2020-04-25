ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание

25.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общенациональный субботник сегодня, 25 апреля, объединил белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собранные во время субботника средства будут направлены на реализацию важных проектов.

Участие в субботнике принял и Президент.

«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание

«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание

Общаясь сегодня с журналистами, Президент прокомментировал и еще одно ожидаемое мероприятие апреля. Традиционно именно в этом месяце глава государства обращается с Посланием к белорусскому народу и парламенту.

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

В этом году складывается непростая ситуация в мире. С учетом того, что Беларусь является неотъемлемой частью мирового сообщества и не может оставаться в стороне, Александр Лукашенко принял решение перенести обращение, но оно, как и выборы Президента, обязательно состоится.

«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то целях политических, что недопустимо, и так далее. И самое главное – экономическая неопределенность во всем мире. Когда такое было, что нефть ничего не стоила, а наоборот, тебе приплачивали за то, чтобы ты покупал? Такого никогда не было и это странно. Эта странность потом выровнялась, но тем не менее была.

Вот блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить, а если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен прогноз точный, его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за пределами нашей страны, и тогда уже что-то говорить народу.

Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить Послание Президента, расширить его, более стратегическим сделать и совместить его с программой нынешнего Президента. Это одна из идей.

Собранные во время субботника средства будут направлены на реализацию важных проектов. Часть денег пойдет на нужды Национального художественного музея, часть – на реконструкцию братского захоронения в Светлогорском районе.

«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Общенациональный субботник сегодня, 25 апреля, объединил белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собранные во время субботника...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наталья Кочанова на республиканском субботнике: «От традиций отказываться нельзя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика