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«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общенациональный субботник сегодня, 25 апреля, объединил белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собранные во время субботника средства будут направлены на реализацию важных проектов.
Общаясь сегодня с журналистами, Президент прокомментировал и еще одно ожидаемое мероприятие апреля. Традиционно именно в этом месяце глава государства обращается с Посланием к белорусскому народу и парламенту.
В этом году складывается непростая ситуация в мире. С учетом того, что Беларусь является неотъемлемой частью мирового сообщества и не может оставаться в стороне, Александр Лукашенко принял решение перенести обращение, но оно, как и выборы Президента, обязательно состоится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить, а если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен прогноз точный, его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за пределами нашей страны, и тогда уже что-то говорить народу.
Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить Послание Президента, расширить его, более стратегическим сделать и совместить его с программой нынешнего Президента. Это одна из идей.
Собранные во время субботника средства будут направлены на реализацию важных проектов. Часть денег пойдет на нужды Национального художественного музея, часть – на реконструкцию братского захоронения в Светлогорском районе.
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«Много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ». Президент о том, почему принял решение перенести Послание
Новости Беларуси. Общенациональный субботник сегодня, 25 апреля, объединил белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собранные во время субботника...
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