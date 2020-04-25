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В субботнике приняли участие около 2,3 млн белорусов, перечислено Br8,7 млн

25.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В субботнике приняли участие около 2,3 млн белорусов, перечислено Br8,7 млн

 В республиканском субботнике, по предварительным данным, приняли участие 2,3 млн белорусов, собрано порядка Br8,7 млн, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня жители страны активно приняли участие в республиканском субботнике. Всего, по предварительным данным, участвовало порядка 2,3 млн человек. Они работали в различных местах, занимались приведением в порядок населенных пунктов, благоустройством, посадкой леса. Всего собрано и перечислено порядка Br8,7 млн», — отметил Владимир Кухарев.

Вице-премьер напомнил, что 50% собранных денег остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они будут направлены на благоустройство населенных пунктов, мест захоронений, детских лагерей. Еще 50% пойдет на строительные работы в Национальном художественном музее и реконструкцию комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

Владимир Кухарев считает, что субботник стал доброй традицией, которая позволяет видеть результаты своего труда, поэтому люди активно в нем участвуют. «Это все делается для того, чтобы каждый внес свою посильную лепту в развитие и благоустройство мест, где он проживает. Это, конечно, людей стимулирует к тому, что традицию надо продолжать», — сказал он.

Правительство также присоединилось сегодня к субботнику, премьер-министр Сергей Румас вместе с вице-премьерами и сотрудниками Аппарата Совета Министров высадили лес в Копыльском районе.-0-

 

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 В республиканском субботнике, по предварительным данным, приняли участие 2,3 млн белорусов, собрано порядка Br8,7 млн, сообщил журналистам заместитель...
 
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