Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома

Источник материала: СТВ

Есть ли у вас какие-нибудь комплексы? Многие подростки волнуются из-за угрей, роста, состояния своих волос, стеснительного характера и других причин. Эти люди со вздохом смотрят на знаменитостей, которые всегда выглядят отлично.

Однако теперь времена изменились. Популярные актёры и певицы нередко делятся своими не самыми удачными или просто смешными фотографиями, чтобы показать подросткам, что они тоже не идеальны. Зачем? Наверное, потому что ныне популярные люди сами проходили через тяжёлый период жизни и хотят подбодрить других.

Леди Гага



Фото: instagram.com/ladygaga

Джессика Альба

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров?



Фото: instagram.com/jessicaalba

Мила Кунис



Фото: instagram.com/aplusk

Джейсон Момоа



Фото: instagram.com/theprojecttv

Дрю Бэрримор



Фото: instagram.com/drewbarrymore

Хафтор Бьёрнссон



Фото: instagram.com/thorbjornsson

Синди Кроуфорд

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются?



Фото: instagram.com/cindycrawford

Шэрон Стоун



Фото: instagram.com/sharonstone

Патрик Стюарт



Фото: reddit.com/user/mayaxs