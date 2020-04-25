Беларусь заняла 68 место в списке стран-экспортеров футболистов

Источник материала: Ежедневник

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг стран, футболисты которых отправлялись играть в зарубежные клубы в 2019-м году.

Первое место в этом списке с большим отрывом от других стран заняла Бразилия - 1600 игроков, из которых 74,6% выступают в лигах высшего дивизиона. Вторую строчку занимает Франция - 1027 (74%), а тройку лидеров замкнула Аргентина - 972 (75,5),Thinktanks.by.Лучшая по показателю отправленных за рубеж футболистов из постсоветских стран - Украина, занявшая в списке 16-е место. У нее за границу уехало 250 футболистов, 79,6% из которых играет в дивизионах высшей лиги.

В России, попавшей на 19-ю строчку, оказалось 230 экспортированных футболистов, из которых 87,4% играет в высшем дивизионе.

Беларусь в рейтинге оказалась на 68-й строчке. В 2019 году за рубежом играло 43 спортсмена из которых, 81,4% в высших дивизионах.

В общей сложности 186 национальных ассоциаций по итогам прошлого года имели футболистов за рубежом.



