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Выставку «Белагро» переносят на сентябрь

25.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за пандемии COVID-19 пострадали многие сферы, в том числе и выставочный бизнес

На сегодня по всему свету перенесены или отменены десятки форумов различной направленности – от камерных выставок часов до масштабных автошоу.

Естественно, коснулось эта ситуация и белорусского бизнеса. В нашей стране выставочная деятельность также практически остановлена. Календарь мероприятий претерпел серьезные изменения, и сегодня легче сказать, чего у нас не будет, чем анонсировать проведение каких-то мероприятий. Главная причина – отсутствие возможности для иностранных экспонентов приехать в Беларусь, пишет infobaza.by


Коснулась эта ситуация и крупнейшей в Беларуси Международной сельскохозяйственной выставки «Белагро», которая была намечена на первые числа июня 2020 года. При закрытых нынче границах участники агрофорума просто не успеют к этому сроку привезти в Минск свои экспозиции, технику и оборудование. Потому «Белагро» будет перенесена на осень. Как сообщил организатор выставки ЗАО «МинскЭкспо»  журналу «АгроБаза», который является генеральным информационным партнером «Белагро», уже определены новые даты. Предполагается, что сельскохозяйственный форум  пройдет с 1 по 5 сентября 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Из-за пандемии COVID-19 пострадали многие сферы, в том числе и выставочный бизнес
 
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