Выставку «Белагро» переносят на сентябрь

На сегодня по всему свету перенесены или отменены десятки форумов различной направленности – от камерных выставок часов до масштабных автошоу.

Естественно, коснулось эта ситуация и белорусского бизнеса. В нашей стране выставочная деятельность также практически остановлена. Календарь мероприятий претерпел серьезные изменения, и сегодня легче сказать, чего у нас не будет, чем анонсировать проведение каких-то мероприятий. Главная причина – отсутствие возможности для иностранных экспонентов приехать в Беларусь, пишет