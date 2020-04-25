В помощь труженикам села

Источник материала: Вороновская газета





На Вороновщине первыми к республиканскому субботнику подключились представители структурных подразделений райисполкома и районного комитета профсоюза работников АПК. Они предложили свою помощь аграриям сельхозпредприятия «Мисевичи». Возле деревни Курчевцы гудела техника, кипела работа. Дружно, с хорошим настроением помощники убирали камни с поля, на котором вскоре будет посажена сахарная свекла.











Помощь мисевичским аграриям не была разовой. 25 апреля, в день республиканского субботника, представители структурных подразделений и государственных организаций райисполкома во главе с первым заместителем председателя Вороновского райисполкома Александром Ясинским слаженно поработали на уборке камней.











Марина КОНДРАТОВИЧ.