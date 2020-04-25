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В помощь труженикам села
25.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На Вороновщине первыми к республиканскому субботнику подключились представители структурных подразделений райисполкома и районного комитета профсоюза работников АПК. Они предложили свою помощь аграриям сельхозпредприятия «Мисевичи». Возле деревни Курчевцы гудела техника, кипела работа. Дружно, с хорошим настроением помощники убирали камни с поля, на котором вскоре будет посажена сахарная свекла.
Помощь мисевичским аграриям не была разовой. 25 апреля, в день республиканского субботника, представители структурных подразделений и государственных организаций райисполкома во главе с первым заместителем председателя Вороновского райисполкома Александром Ясинским слаженно поработали на уборке камней.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
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На Вороновщине первыми к республиканскому субботнику подключились представители структурных подразделений райисполкома и районного комитета профсоюза...
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