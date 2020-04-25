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Больше парковок, специальные развороты. В Витебске на улице Ленина будет новая дорожная разметка
Источник материала: Tut.by
В Витебске в мае хотят изменить дорожную разметку на улице Ленина. Об этом
В частности, появятся такие новшества:
Новую разметку планируют нанести в начале мая.
Проект выполнил научно-исследовательский центр дорожного движения Белорусского национально технического университета. Изменение разметки усовершенствует организацию дорожного движения на улице Ленина, считают в ГАИ.
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В частности, увеличится количество парковочных мест возле торгового центра «Марко-сити» и домов №№ 48, 42 и 11.
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