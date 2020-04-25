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Больше парковок, специальные развороты. В Витебске на улице Ленина будет новая дорожная разметка

25.04.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске в мае хотят изменить дорожную разметку на улице Ленина. Об этом сообщает УГАИ УВД облисполкома.


Улица Ленина в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В частности, появятся такие новшества:

  • увеличится количество парковочных мест возле торгового центра «Марко-сити» и домов №№ 48, 42 и 11;
  • изменится дорожная разметка на участке улицы Ленина от ее пересечения с улицей «Правды» до пересечения с улицей Шубина. Это сделают, чтобы исключить конфликтные ситуации при перестроении машин на зауженном участке улицы;
  • появятся специальные разворотные полосы на участке от площади Свободы до улицы Янки Купалы с исключением левого поворота при выезде с площади Свободы, а также введение левой полосы для поворота с улицы Ленина на улицу Янки Купалы;
  • возле остановки на площади Ленина дорожной разметкой нанесут островки;
  • возле домов №№ 58 и 8 и пересечения с улицей Марка Шагала уберут разрывы в двойной сплошной дорожной разметке. Въезд сюда будет возможен только с правым поворотом. Это исключит левоповоротные конфликты, помехи для движения потока транспорта в прямом направлении и небезопасные перестроения.

Новую разметку планируют нанести в начале мая.

Проект выполнил научно-исследовательский центр дорожного движения Белорусского национально технического университета. Изменение разметки усовершенствует организацию дорожного движения на улице Ленина, считают в ГАИ.

Уважаемые водители, пишите в комментариях, как вам эти нововведения?

 
Теги: Витебск
 
 
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В частности, увеличится количество парковочных мест возле торгового центра «Марко-сити» и домов №№ 48, 42 и 11.
 
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