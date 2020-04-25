Субботник позвал радунцев

Источник материала: Вороновская газета





В народе говорят, что по состоянию мест захоронения можно судить о том, насколько в той либо иной местности чтут память предков, дорожат историей малой родины…











Аккурат на въезде в городской поселок Радунь со стороны Гродно расположилось еврейское кладбище. В день республиканского субботника с инициативой навести там порядок: убрать оставшуюся после зимы листу, сухие ветки — выступил Радунский сельский Совет. Почин поддержали председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, начальник Вороновского РОЧС, депутат райсовета депутатов Олег Волосевич. Помощь оказало и РУП ЖКХ — выделило транспорт для вывоза мусора.











— Работа на свежем воздухе принесла нам удовольствие, — подвела итоги субботника Елена Ганевич. — Можно даже сказать, что мы укрепили свое здоровье. А поскольку работали дружно, быстро управились с уборкой довольно большой территории.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.