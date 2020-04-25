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Субботник позвал радунцев

25.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Субботник позвал радунцев

В народе говорят, что по состоянию мест захоронения можно судить о том, насколько в той либо иной местности чтут память предков, дорожат историей малой родины…


Субботник позвал радунцев
Субботник позвал радунцев

Аккурат на въезде в городской поселок Радунь со стороны Гродно расположилось еврейское кладбище. В день республиканского субботника с инициативой навести там порядок: убрать оставшуюся после зимы листу, сухие ветки — выступил Радунский сельский Совет. Почин поддержали председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, начальник Вороновского РОЧС, депутат райсовета депутатов Олег Волосевич. Помощь оказало и РУП ЖКХ — выделило транспорт для вывоза мусора.


Субботник позвал радунцев
Субботник позвал радунцев

— Работа на свежем воздухе принесла нам удовольствие, — подвела итоги субботника Елена Ганевич. — Можно даже сказать, что мы укрепили свое здоровье. А поскольку работали дружно, быстро управились с уборкой довольно большой территории.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.

 
Теги: Гродно
 
 
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В народе говорят, что по состоянию мест захоронения можно судить о том, насколько в той либо иной местности чтут память предков, дорожат историей малой родины…...
 
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