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Субботник позвал радунцев
25.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В народе говорят, что по состоянию мест захоронения можно судить о том, насколько в той либо иной местности чтут память предков, дорожат историей малой родины…
Аккурат на въезде в городской поселок Радунь со стороны Гродно расположилось еврейское кладбище. В день республиканского субботника с инициативой навести там порядок: убрать оставшуюся после зимы листу, сухие ветки — выступил Радунский сельский Совет. Почин поддержали председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, начальник Вороновского РОЧС, депутат райсовета депутатов Олег Волосевич. Помощь оказало и РУП ЖКХ — выделило транспорт для вывоза мусора.
— Работа на свежем воздухе принесла нам удовольствие, — подвела итоги субботника Елена Ганевич. — Можно даже сказать, что мы укрепили свое здоровье. А поскольку работали дружно, быстро управились с уборкой довольно большой территории.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото Сергея ГРИЧИКА.
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В народе говорят, что по состоянию мест захоронения можно судить о том, насколько в той либо иной местности чтут память предков, дорожат историей малой родины…...
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