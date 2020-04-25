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Наталья Кочанова на республиканском субботнике: «От традиций отказываться нельзя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На субботник в Минске 25 апреля вышел секретариат Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его сотрудники во главе со спикером Натальей Кочановой высаживали ели и туи в парке около гостиницы «Пекин». Выбранное место символично, ведь высаженные деревья будут символизировать дружбу белорусского и китайского народов.
Наталья Кочанова отметила, что субботники – это часть белорусской истории, проверенная жизнью традиция, которую важно сохранять.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Благоустраивали территорию и возле стадиона «Динамо». Здесь «Минскзеленстрою» помогала Администрация Президента. На работу вышли более 20 сотрудников. Общими усилиями высажено 17 деревьев (это березы и рябины), а также полтысячи кустарников.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
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Новости Беларуси. На субботник в Минске 25 апреля вышел секретариат Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его сотрудники во главе со...
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