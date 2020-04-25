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Наталья Кочанова на республиканском субботнике: «От традиций отказываться нельзя»

25.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На субботник в Минске 25 апреля вышел секретариат Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова на республиканском субботнике: «От традиций отказываться нельзя»

Его сотрудники во главе со спикером Натальей Кочановой высаживали ели и туи в парке около гостиницы «Пекин». Выбранное место символично, ведь высаженные деревья будут символизировать дружбу белорусского и китайского народов.

Наталья Кочанова отметила, что субботники – это часть белорусской истории, проверенная жизнью традиция, которую важно сохранять.

Александр Лукашенко на республиканском субботнике: Это традиция, мы от этой традиции не отступаем

Наталья Кочанова на республиканском субботнике: «От традиций отказываться нельзя»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Когда мы все собираемся для того, чтобы выполнить определенный объем работы, поучаствовать в этом традиционном для нас мероприятии, это, вы знаете, даже и морально очень вдохновляет, по-моему, всех. Когда мы не просто на работе собираемся за обсуждением каких-то документов, а когда мы можем вот здесь вместе провести хоть небольшой промежуток времени, но вместе с коллективом. Это тоже очень замечательно. От традиций отказываться нельзя!

Наталья Кочанова на республиканском субботнике: «От традиций отказываться нельзя»

Благоустраивали территорию и возле стадиона «Динамо». Здесь «Минскзеленстрою» помогала Администрация Президента. На работу вышли более 20 сотрудников. Общими усилиями высажено 17 деревьев (это березы и рябины), а также полтысячи кустарников.

Наталья Кочанова на республиканском субботнике: «От традиций отказываться нельзя»

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Хорошая погода, прошел небольшой дождик. Как раз все располагает для того, чтобы посадить деревья, посадить березки, елочки, кустарник, чтобы благоустроить это замечательное место практически в центре Минска. Мы трудимся, чтобы оставить добрый след, добрую память, поработать на субботнике.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Игорь Сергеенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На субботник в Минске 25 апреля вышел секретариат Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его сотрудники во главе со...
 
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