ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минприроды высадило во время субботника более 17 тыс. деревьев и кустарников по всей стране

25.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Более 17 тыс. деревьев и кустарников высадила по всей Беларуси система Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды во время республиканского субботника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Высаживали красные клены, яблони, спирею, туи, а также кустарники можжевельника и барбариса, - рассказали в пресс-службе. - Ведомствами и Центральным аппаратом Минприроды собрано и перечислено около Br15 тыс.".

В министерстве отметили, что благоустройство и озеленение населенных пунктов проводится с марта. На 24 апреля в целом по стране посажено 181 тыс. деревьев и 58,9 тыс. кустарников. Из них при непосредственном участии граждан - 11,4 тыс. деревьев и 1,7 тыс. кустарников. "Это прямо указывает на активную позицию наших граждан, которые стремятся сделать населенные пункты, где они живут и работают, наиболее комфортными", - подчеркнули в ведомстве.

Облисполкомам, Минскому горисполкому и их подведомственным территориальным органам на местах рекомендовано постоянно контролировать приживаемость деревьев и кустарников, высаживаемых для озеленения, и восстанавливать не прижившиеся посадки предыдущих лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 17 тыс. деревьев и кустарников высадила по всей Беларуси система Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Певица Татьяна Буланова выписалась из больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика