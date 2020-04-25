Минприроды высадило во время субботника более 17 тыс. деревьев и кустарников по всей стране

Источник материала: Ивьевский край

Более 17 тыс. деревьев и кустарников высадила по всей Беларуси система Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды во время республиканского субботника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Высаживали красные клены, яблони, спирею, туи, а также кустарники можжевельника и барбариса, - рассказали в пресс-службе. - Ведомствами и Центральным аппаратом Минприроды собрано и перечислено около Br15 тыс.".

В министерстве отметили, что благоустройство и озеленение населенных пунктов проводится с марта. На 24 апреля в целом по стране посажено 181 тыс. деревьев и 58,9 тыс. кустарников. Из них при непосредственном участии граждан - 11,4 тыс. деревьев и 1,7 тыс. кустарников. "Это прямо указывает на активную позицию наших граждан, которые стремятся сделать населенные пункты, где они живут и работают, наиболее комфортными", - подчеркнули в ведомстве.

Облисполкомам, Минскому горисполкому и их подведомственным территориальным органам на местах рекомендовано постоянно контролировать приживаемость деревьев и кустарников, высаживаемых для озеленения, и восстанавливать не прижившиеся посадки предыдущих лет.