ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Решили вас порадовать». Максим Галкин показал редкое семейное видео

25.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Максим Галкин поделился архивным видео. На кадрах Гарри поёт песню на французском языке. 

«Ещё осенью дети разучили и записали несколько песен – а я и забыл, вот вспомнили – решили вас порадовать», – написал шоумен на своей странице в Instagram. 

«Решили вас порадовать». Максим Галкин показал редкое семейное видео
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Гарри Галкин исполнил композицию «Non je ne regrette rien», которая является одной из самых узнаваемых песен Эдит Пиаф. Двухминутное видео с выступлением сына знаменитых артистов набрало более полумиллиона просмотров за два часа. 

Поклонники семьи были поражены, ведь в отличие от сестры Лизы Гарри считают молчуном. Теперь же фанаты признали, что мальчик унаследовал таланты своих родителей. 

Кстати, ранее Максим Галкин показал своё детское фото.

Оказалось, что Гарри – вылитый папа в детстве (здесь подробнее). 

Люди в материале: Гарри Галкин, Максим Галкин, Эдит Пиаф

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Максим Галкин поделился архивным видео. На кадрах Гарри поёт песню на французском языке.  «Ещё осенью дети разучили и записали несколько песен – а...
 
Новости дня
Новости разные
 
В порядок приведены памятники и места воинских захоронений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика